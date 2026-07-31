50Canale, il gruppo Forti sale al 77,8% delle quote societarie

Nuovo assetto societario per 50Canale, l'emittente televisiva pisana visibile in tutta la Toscana e attiva soprattutto nei territori della provincia di Pisa, della Versilia (Lucca) e dell'Empolese Valdelsa (Firenze). Il gruppo Forti, specializzato nelle costruzioni civili e industriali, ha aumentato la sua partecipazione societaria salendo dal 33 al 77,8% delle quote, rilevando le azioni degli altri due soci Valter Pucci, che aveva il 33%, e Giuseppe Rossi, fondatore dell'emittente, sceso dal 33 al 22,22%. Rinnovato anche il consiglio di amministrazione, ora presieduto da Jacopo Danielli Forti, con Sabina Danielli Forti, Luigi Doveri, Giuseppe Rossi e Nicola Rossi, confermato nel ruolo di amministratore delegato, come consiglieri.

"La scelta è stata quella di rafforzare l'importanza della nostra partecipazione per dare il via a una nuova fase di sviluppo. L'investimento risponde sia a un criterio di continuità con il passato sia a una volontà di valorizzare ulteriormente il lavoro svolto nel corso degli anni. Siamo convinti che l'emittente possa esprimere molto, grazie al valore delle persone che ci lavorano, veri e propri punti di riferimento del giornalismo regionale", ha spiegato Luigi Doveri, presidente e ad della Forti Holding.

La sfida dei prossimi anni, ha aggiunto Jacopo Danielli Forti, "ci vedrà impegnati nell'attenzione al territorio della nostra provincia ma anche nello sviluppo di nuove aree strategiche su cui l'emittente si è recentemente posizionata: la pianificazione, ovviamente, dovrà andare di pari passo con lo sviluppo tecnologico e con l'integrazione con i nuovi mezzi di comunicazione".

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