Auto contro moto, 50enne in codice rosso: chiuso tratto di A11

Un grave incidente è avvenuto a Prato in autostrada. Un uomo di cinquanta anni è stato portato in codice rosso in ospedale a Careggi da Pegaso, è rimasta ferita anche una donna di cinquanta anni. Il tratto di A11 tra prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze è rimasto chiuso.

I fatti sono avvenuti al km 16 dalle 17, si sono scontrati un'auto e una moto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale ed i mezzi di soccorso. Agli utenti provenienti da Pisa e diretti verso Firenze, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Pistoia, percorrere la Ss 719 Prato-Pistoia verso Prato e rientrare in autostrada alla stazione di Prato Est.

Sono rimasti feriti un uomo e una donna, entrambi 50enni, che viaggiavano sulla moto. L'uomo è stato portato con l'elicottero a Firenze, mentre la donna, in condizioni meno gravi, è stata trasferita al Santo Stefano di Prato.

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