Bientina, mercoledì stop all'acqua in cinque vie per lavori alla rete idrica

Economia e Lavoro Bientina
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(foto di archivio)

Acque: interruzione dalle 7.30 alle 16, possibile intorbidamento al ripristino del servizio

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Bientina, il giorno mercoledì 5 agosto, dalle ore 7.30 alle ore 16, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie Botra, Lendinaia, Acquisti, Zarellone e del Palazzetto.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 6 agosto, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

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