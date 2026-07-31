Boom di presenze alal prima parte dei centri estivi Uisp Empoli Valdelsa

La prima parte dei centri estivi Uisp, che si è svolta tra il 15 giugno e il 31 luglio, ha registrato un record di partecipanti. Poco meno di 1.600 tra bambini e bambine, ragazzi e ragazze di età compresa tra 4 e 14 anni. Lo scorso anno erano stati 995 al termine della stagione, cioè a metà settembre 2025. L’ampliamento delle sedi di svolgimento ha permesso di crescere con i posti disponibili e con le attività, grazie alla presenza di 41 operatori qualificati. Adesso, dopo due settimane di stop, i centri estivi Uisp riprenderanno fino all’11 settembre prossimo.

Le proposte si sono moltiplicate rispetto allo scorso anno. Quest’anno, infatti, si sono aggiunti i centri estivi “Gioco Sport Avventura” nelle scuole dell’infanzia di Montaione e Vinci e il centro in collaborazione con il comune di Empoli nella scuola dell’infanzia di Ponzano per i nati tra il 2020 e il 2022 e i centri Multisport alla primaria di Montaione e nella primaria Margherita Hack di Montelupo per i nati tra il 2012 e il 2020. Quest’ultimo è andato a sostituire la proposta che fino allo scorso anno era svolta al PalaBitossi di Montelupo, ma con un’offerta di posti triplicata.

A questi sono sono aggiunti i consueti centri estivi “Gioco Sport Avventura” per i più piccoli alle scuole dell’infanzia di Serravalle a Empoli e di Torre a Montelupo e i centri “Multisport” per i più grandi al PalAramini. Un palinsesto davvero ricco, che comprende attività ludico motorie, laboratori manuali e di teatro, escursioni sul territorio, giornate in piscina e poi tanto sport: calcio, tennis, pallavolo, basket, pallamano, palla avvelenata, danza, atletica leggera. Ma anche scherma, hockey, pattinaggio, karatè e molte altre ancora.

Tutto questo è il frutto del lavoro svolto in questi anni, che è stato riconosciuto dai Comuni che compromettano con Uisp per garantire ogni anno una offerta di centri rivolti ai minori più capillare e mirata possibile.

Le attività che proponiamo, infatti, sono studiate e coordinate settimanalmente per garantire il massimo della qualità: corsi con esperti esterni come la lingua inglese, attività strutturate in luoghi di riferimento come musei, parchi, attrazioni, aziende agricole, parchi avventura, laboratori e cacce al tesoro. I centri estivi Uisp sono dei veri e propri laboratori di nuove esperienze.

Adesso l’appuntamento è per lunedì 17 agosto con i centri al PalAramini di Empoli, rivolti ai nati tra il 2012 e il 2020. Ci si può già iscrivere presso i nostri uffici in via Basilicata 23 a Empoli oppure inviando alla mail empolivaldelsa@uisp.it modulo d’iscrizione compilato, firmato e sottoscritto, carta di identità di entrambi i genitori ed eventuali delegati, ricevuta del bonifico o del bollettino postale e certificato nel caso sia previsto. È obbligatorio il certificato medico non agonistico. Ulteriori informazioni si trovano sul sito www.uisp.it/empoli.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa Aps

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