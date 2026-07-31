Contributi della Città Metropolitana alla cultura: selezionati 68 progetti per 274mila euro

La Città Metropolitana di Firenze rafforza i progetti culturali nei territori e ne sostiene la programmazione diffusa attraverso investimenti diretti su enti locali, realtà di promozione territoriale e associazioni culturali.

Dopo la pubblicazione dei risultati relativi ai Comuni, alle pro loco e agli enti di promozione territoriale, sono stati resi noti gli esiti, dalla Commissione giudicatrice dell'Avviso pubblico rivolto alle associazioni locali che ha visto la partecipazione di 148 realtà.

L'iniziativa è finalizzata all'assegnazione di contributi economici per finanziare progetti di valorizzazione del territorio, festival, stagioni teatrali e manifestazioni storico-artistiche o culturali di particolare interesse metropolitano, svolti o da svolgersi nel corso dell'anno 2026, anche in forma di partenariato.

La commissione appositamente costituita ha valutato le proposte pervenute i n relazione al valore di ciascuna iniziativa, premiandone la qualità artistica, la sostenibilità economica, la capacità di fare rete e la diffusione sul territorio: sono stati ammessi al finanziamento 68 progetti, per un importo totale erogato di 274.731,80 euro. La concessione dei fondi si riferisce alle attività svolte entro l'anno 2026 e prevederà la successiva fase di rendicontazione, nel pieno rispetto dei regolamenti e dei disciplinari vigenti.

Per la Sindaca metropolitana Sara Funaro: "Con l'assegnazione di questi contributi, la Città metropolitana di Firenze conferma la volontà di investire nei valori e nella crescita della nostra comunità. Teatro, festival e celebrazioni storiche non sono soltanto momenti di svago, ma rappresentano i pilastri della nostra identità e un volano fondamentale per l'economia locale. Sostenere chi organizza questi eventi significa valorizzare le nostre radici e, allo stesso tempo, rendere il nostro territorio più coeso, guardando al futuro e alla capacità di rinnovarsi."

Claudia Sereni, consigliera metropolitana delegata alla Cultura, sottolinea: "Siamo orgogliosi di poter dare un supporto concreto a una programmazione culturale così ricca e variegata. I contributi stanziati oggi sono il riconoscimento del lavoro prezioso svolto dalle associazioni e dai comitati che, con passione e competenza, animano biblioteche, teatri, scuole, piazze. Dalle ricorrenze storiche ai festival contemporanei, l’obiettivo è promuovere un’offerta culturale accessibile a tutti, capace di stimolare il confronto e la creatività. Questo piano di finanziamenti premia la qualità dei progetti e la loro capacità di fare rete, assicurando che ogni territorio metropolitano sia protagonista di una stagione di eventi densa di significato e partecipazione."

I progetti ammessi al contributo vanno a completare il quadro complessivo degli interventi sostenuti dall'Ente metropolitano per la stagione culturale 2026, confermando l'impegno a valorizzare il patrimonio diffuso, coinvolgere i cittadini di ogni fascia d'età e far vivere attivamente piazze, spazi pubblici e luoghi della cultura dell'intero territorio metropolitano fiorentino.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

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