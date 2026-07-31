Digital Innovation Hub Toscana, Gianluca Angusti nuovo presidente

Cambio al vertice del Digital Innovation Hub Toscana, dopo quasi dieci anni di attività al servizio delle imprese e dei distretti manifatturieri della regione: Gianluca Angusti è il nuovo presidente per il quadriennio 2026-2030. Succede a Fabrizio Bernini, che ha guidato il DIH Toscana sin dalla sua fondazione e che dallo scorso giugno ricopre la carica di presidente di Confindustria Toscana.

Gianluca Angusti sarà affiancato da Francesca Posarelli, che assume la presidenza del Comitato Tecnico Scientifico del DIH Toscana, organo che accompagna l'indirizzo strategico e metodologico delle attività dell'Hub. Confermata la continuità nella guida operativa della struttura, affidata sin dall'inizio a Silvia Ramondetta. Nel nuovo Consiglio Direttivo siedono inoltre Fabrizio Bernini, Stefano Santalena, Daniele Matteini, Maria Graziani, Chiara Frangerini.

Il passaggio di consegne arriva in una fase di trasformazione per il DIH Toscana e per l'intera rete dei Digital Innovation Hub promossa dal Sistema Confindustria: dopo un decennio che ha visto l'Hub evolversi da strumento di alfabetizzazione tecnologica a soggetto attuatore di misure del PNRR, nodo riconosciuto del trasferimento tecnologico nazionale e partner di partenariati europei nell'ambito del programma Digital Europe, il 2026 apre una nuova stagione di sviluppo, tra il consolidamento della rete EDIH, il rafforzamento del presidio sull'intelligenza artificiale e sulla cybersicurezza e con le nuove candidature ai progetti Platform X e MAIX.

"Il 2026 apre una fase di grandi opportunità per il DIH Toscana" dichiara Gianluca Angusti, presidente del DIH Toscana. "Continueremo a rafforzare il presidio sull'intelligenza artificiale e sulla cybersecurity, due ambiti sempre più decisivi per la competitività e la tenuta delle filiere di fornitura delle nostre imprese. Al tempo stesso lavoreremo per radicare ulteriormente il DIH sui territori, sviluppando nuove attività a supporto dei distretti manifatturieri toscani".

"Il rapporto tra il DIH Toscana e il sistema universitario e della ricerca regionale è stato sviluppato costantemente in questi quasi dieci anni, ed è una delle basi su cui continuare a costruire" dichiara Francesca Posarelli, presidente del Comitato Tecnico Scientifico del DIH Toscana. "A questo si affiancano le sinergie sempre più operative con Confindustria Toscana Servizi, fondamentali per sostenere le filiere e le PMI del territorio”.

"In questi quasi dieci anni il DIH Toscana è passato da strumento di sensibilizzazione e alfabetizzazione tecnologica a soggetto attuatore di misure del PNRR, nodo riconosciuto del trasferimento tecnologico nazionale e partner di partenariati europei del programma Digital Europe" dichiara Fabrizio Bernini, presidente di Confindustria Toscana. "Uno strumento che è diventato fondamentale e centrale nelle azioni di tutta Confindustria e nelle politiche per l'innovazione e la digitalizzazione a livello europeo, nazionale e regionale. Proprio per questo, nel passaggio di consegne, è essenziale assicurare continuità a quanto costruito fino ad oggi, anche sul piano operativo, affinché il lavoro svolto in questi anni resti un patrimonio solido su cui costruire i prossimi passi".

Il Digital Innovation Hub Toscana, costituito nel 2017 da Confindustria Toscana, Ance Toscana e dalle Associazioni Territoriali del Sistema Confindustria in Toscana, opera come nodo regionale della rete nazionale dei DIH, accompagnando le imprese toscane nei percorsi di digitalizzazione, innovazione e sostenibilità

Fonte: Ufficio Stampa

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