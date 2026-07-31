Doppio incendio in via di Corliano a Cerreto Guidi, in fiamme 6mila mq di terreni

Cronaca Cerreto Guidi
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(foto Misericordia di Empoli Fb)

Sul posto sono state impegnate due squadre AIB della Misericordia di Empoli, la VAB Limite e la VAB di Vinci, insieme al personale dei Vigili del Fuoco di Empoli e Petrazzi

Doppio incendio nella notte a Cerreto Guidi, in via di Corliano, con circa 6mila mq di terreni interessati dalle fiamme. Il primo intervento è avvenuto intorno alle ore 23:15 e ha interessato circa 2.000 mq di un oliveto con un fronte di fuoco radente che, fortunatamente, non ha coinvolto direttamente gli alberi. Il secondo incendio si è sviluppato all’interno di un campo incolto, interessando una superficie di circa 4.000 mq. A renderlo noto è la Misericordia di Empoli attraverso un post sui social.

Sul posto sono state impegnate due squadre AIB della Misericordia di Empoli, la VAB Limite e la VAB di Vinci, insieme al personale dei Vigili del Fuoco di Empoli e Petrazzi. Non si registrano danni a persone.

 

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