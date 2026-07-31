È stata completata la rete della cartellonistica a Pisa

È giunto a conclusione l’allestimento in città della nuova segnaletica. L’intervento rientra in un più ampio sistema di orientamento turistico per la valorizzazione dei principali luoghi d’interesse di Pisa. Il progetto dedicato al nuovo “sistema di orientamento cittadino” è stato finanziato grazie all’aggiudicazione di un bando del Ministero del Turismo per un importo complessivo di 219.600 euro.

Alla presentazione della nuova rete della cartellonistica, nella mattina di venerdì 31 luglio, sono intervenuti l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, e il presidente del Sistema Informatico dell’Università di Pisa, Antonio Cisternino.

«Arriva finalmente a conclusione un progetto complesso, delicato e inclusivo dedicato all’orientamento dei nostri ospiti – dice l’assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini -. Questo intervento, unitamente alla rimozione dei vecchi cartelli ormai obsoleti, contribuisce infatti al miglioramento della fruizione turistica dei milioni di visitatori che visitano la nostra città ma anche al decoro urbano. Il nuovo sistema di orientamento costituisce inoltre uno strumento innovativo di valorizzazione del patrimonio cittadino, capace di migliorare e approfondire la conoscenza di Pisa da parte dei visitatori e, al tempo stesso, da parte dei cittadini, grazie a nuove occasioni di godimento delle bellezze della città. Esso rappresenta altresì un significativo elemento di accoglienza volto a rendere Pisa una destinazione sempre più accessibile, ospitale e culturalmente attrattiva.

Il posizionamento della segnaletica è stato oggetto di un’approfondita progettazione. I percorsi sono stati studiati per accompagnare progressivamente il visitatore verso i principali punti di interesse, garantendo un orientamento semplice e intuitivo. In diversi casi gli itinerari proposti non coincidono con il percorso più breve suggerito dai comuni sistemi di navigazione, ma privilegiano il tragitto di maggiore interesse storico, artistico e paesaggistico. Per tale motivo la segnaletica riporta la dicitura “itinerario turistico consigliato”, evidenziando la scelta di privilegiare la qualità dell’esperienza di visita rispetto alla sola rapidità dello spostamento. Anche la collocazione delle mappe informative è stata attentamente valutata, avvalendosi della collaborazione delle guide turistiche locali, al fine di individuare le posizioni più funzionali per l’orientamento dei visitatori.

Desidero ringraziare per il raggiungimento di questo importante obiettivo la Soprintendenza, l’Università di Pisa, la Direzione dei Musei Nazionali, l’Arcidiocesi, il Rotary Club Pisa Pacinotti, gli uffici del Turismo e le guide turistiche locali»

L’estate scorsa erano stati accesi anche i totem digitali di ultima generazione, interconnessi e dotati di monitor performanti e di grandi dimensioni (Stazione, piazza Vittorio Emanuele, Corso Italia, Largo Ciro Menotti, via Ulisse Dini, Tirrenia in piazza Belvedere).

Quest’anno, invece, è completata la sostituzione dei vecchi cartelli, frutto di sedimentazione nel tempo, posizionati in maniera disorganica e ormai obsoleti. La nuova cartellonistica turistica è studiata secondo un sistema coordinato e facilmente identificabile in grado di arricchire l’offerta con numerosi contenuti, immagini, video e informazioni on line a cui è possibile accedere attraverso QRcode. La progettazione ha previsto anche l’individuazione di quattro itinerari tematici individuabili tramite colori assegnati ben visibili sui singoli cartelli e sulla mappa.

Il sistema di segnaletica informativa è costituito da:

1. segnaletica di benvenuto e di continuità (mappa): posizionate mappe nei principali punti di accesso alla città: piazza della Stazione, parcheggio di via Pietrasantina, parcheggio di via Cameo, vicino alla piazza del Duomo. Ulteriori mappe verranno posizionate, a breve, alla Sesta Porta, all’Aeroporto e alla Stazione di San Rossore. Le mappe hanno una dimensione di 150X200 cm e mostrano i principali attrattori presenti in città e 4 itinerari ciascuno contrassegnato da un colore specifico (La Torre e la Piazza: giallo ocra - Percorsi museali: verde - Percorso Galileo: blu - Le dimore delle vie d’acqua: viola. Quest’ultimo in collaborazione con il Rotary Club - Pisa Pacinotti). Nella mappa sono indicate anche le principali Chiese (rosa) e i vari punti di interesse (rosso).

2. segnaletica direzionale: posizionati circa 30 cartelli direzionali unificati. In accordo con la Soprintendenza sono stati realizzati cartelli che concentrano in un unico supporto le indicazioni relative ai principali attrattori turistici della città con una funzione di segnaletica unificata. Tale scelta ha consentito di limitare la proliferazione di cartelli direzionali singoli, riducendo l’impatto visivo sul contesto urbano e migliorandone l’ordine e la leggibilità. I cartelli unificati consentono una comunicazione chiara ed efficace delle informazioni, favorendo l’orientamento dei visitatori e permettendo al contempo di rappresentare in modo organico la varietà dell’offerta turistica cittadina, valorizzando sia i siti di maggiore richiamo sia gli attrattori diffusi sul territorio. Sui cartelli sono stati inseriti dei QRcode che rimandano alla mappa, ai 4 itinerari tematici e ai vari attrattori.

3. cartelli descrittivi dei principali attrattori: sono stati installati 117 cartelli informativi presso i principali punti di interesse del patrimonio storico, artistico e architettonico del centro storico. L’intervento ha previsto la sostituzione dei pannelli esistenti, deteriorati dal tempo, e l’installazione di nuovi cartelli in corrispondenza di ulteriori luoghi di interesse, ampliando così il sistema di informazione e orientamento rivolto ai visitatori. Ogni cartello è contraddistinto da un’apposita icona identificativa, che consente di riconoscere immediatamente la tipologia di attrattore cui si riferisce. Le tipologie individuate sono le seguenti: chiesa, punto di interesse, palazzo, museo, torre, piazza del Duomo.

Ogni icona è caratterizzata da una linea colorata che identifica l’itinerario o gli itinerari turistico-culturali di appartenenza. Nel caso in cui un punto di interesse sia incluso in più itinerari, il cartello riporta più linee colorate, consentendo ai visitatori di individuare con immediatezza i diversi percorsi tematici che interessano il luogo. Su ogni cartello è presente un QRcode che consente ai visitatori di approfondire i contenuti attraverso descrizioni dettagliate, audioguide, video, contenuti in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e altri materiali multimediali. Il sistema è progettato per essere costantemente aggiornabile e implementabile, garantendo la disponibilità dei contenuti 24 ore su 24 e ispirandosi ai principi dell’accessibilità universale.

A supporto del progetto infatti sono state realizzate 80 audioguide in lingua italiana, 80 audioguide in lingua inglese e 80 videoguide in Lingua dei Segni Italiana (LIS), dedicate ai principali punti di interesse del centro storico e finalizzate a rendere la visita più inclusiva e accessibile a un pubblico ampio e diversificato.

Inoltre, in collaborazione con il direttore dei Musei Nazionali di Pisa, Massimo Dadà, e Pierluigi Nieri, nonché con l’Arcidiocesi di Pisa e Francesca Barsotti, è stato realizzato uno studio finalizzato a ricostruire la collocazione originaria delle opere d’arte provenienti dalle chiese pisane e oggi conservate al Museo Nazionale di San Matteo o all’Arcidiocesi.

La ricerca ha consentito di individuare le opere provenienti da ciascuna chiesa e di creare un collegamento diretto alle relative schede, complete di fotografie e informazioni descrittive. Nella pagina dedicata a ogni chiesa dalla quale proviene almeno un’opera è presente un apposito link che permette di visualizzare le opere e le immagini correlate.

I QRcode, realizzati grazie alla collaborazione con Antonio Cisternino dell’Università di Pisa, consentono inoltre di raccogliere dati statistici sugli accessi ai diversi punti informativi. L’analisi dei flussi di utilizzo permette di comprendere le modalità di fruizione del percorso da parte dei visitatori, individuando gli itinerari maggiormente percorsi e i punti di interesse che registrano il più elevato livello di consultazione. Tali informazioni costituiscono uno strumento prezioso per il monitoraggio del progetto e per la programmazione di futuri interventi di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale.

L’intera cartellonistica è realizzata con materiali a elevata resistenza agli agenti atmosferici e agli atti vandalici, dotati di finitura antigraffiti, che ne facilita la pulizia e assicura durabilità nel tempo.

La progettazione e la realizzazione del nuovo sistema di segnaletica turistica hanno richiesto un’attenta attività di studio e coordinamento. Ogni elemento è stato accuratamente definito, dalla scelta dell’impostazione grafica dei cartelli alle forme delle icone identificative, fino alla definizione del codice cromatico associato ai diversi itinerari.

I quattro itinerari turistico-culturali sono stati progettati con l’obiettivo di valorizzare in modo organico il patrimonio storico, artistico e architettonico della città, ampliando l’offerta di visita oltre il tradizionale percorso di Piazza del Duomo e favorendo la scoperta di ulteriori luoghi di interesse del centro storico.

L’itinerario dedicato alle “Vie d’Acqua” è stato realizzato in collaborazione con il Rotary Club - Pisa Pacinotti, che ha messo a disposizione il materiale documentale relativo alle principali dimore storiche affacciate sui Lungarni, fornendo immagini, testi e contenuti per le audioguide.

I testi riportati sui cartelli informativi sono stati in alcuni casi revisionati e aggiornati, così come il corredo fotografico, al fine di garantire contenuti accurati, omogenei e di elevata qualità.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

Notizie correlate