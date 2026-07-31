"Falsi operatori a domicilio": l'allarme di Geofor Spa

Economia e Lavoro Pisa
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In merito a segnalazioni pervenute nelle ultime ore, Geofor Spa, società del Gruppo Retiambiente che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, informa la cittadinanza che sul territorio si stanno verificando episodi non legati all’attività aziendale e relativi presunti controlli a domicilio.

In particolare, è stato riferito che alcuni individui si stanno presentando presso le abitazioni private, suonando ai campanelli e qualificandosi come operatori di Geofor con il pretesto di dover svolgere verifiche tecniche o fornire informazioni relative al settore dei rifiuti. Anche il loro abbigliamento potrebbe essere scambiato per quello aziendale.

Geofor Spa smentisce categoricamente di aver avviato o autorizzato qualsiasi tipo di campagna informativa o di verifica presso il domicilio degli utenti e invita tutti i cittadini alla massima prudenza, raccomandando di non aprire la porta a chiunque si presenti a nome dell'azienda per queste finalità.

L'azienda ha già provveduto ad allertare le forze dell'ordine e le autorità competenti per tutelare la sicurezza e la tranquillità degli utenti. Si invitano i cittadini a fare sempre riferimento ai canali ufficiali dell'azienda, consultando il sito internet www.geofor.it oppure contattando il numero verde gratuito 800 959095. Geofor ringrazia gli utenti per la collaborazione nel diffondere queste informazioni e nel segnalare eventuali situazioni sospette.

Fonte: Ufficio Stampa

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