Farmacie di turno dal 31 luglio al 7 agosto

VINCI

da venerdì 31 luglio dalle 20:00 a venerdì 7 agosto alle 20:00

Farmacia Pietramarina – Via Pietramarina, 33 Spicchio Sovigliana – tel. 0571-902886

MONTELUPO

da venerdì 31 luglio dalle 20:00 a venerdì 7 agosto alle 20:00

Farmacia Del Sole - Via Fratelli Cervi 88 - tel. 0571-57506

FARMACIE IN FERIE BACINO DI UTENZA 1

Farmacia Colatorti - Viale Olimpiadi, 26 Empoli- tel. 0571-590087 dal 3 al 21 agosto 2026

Farmacia Comunale 3 – Via Sottopoggio per San Donato (loc. Villanuova) Empoli – tel. 0571-1738230 dal 27 luglio al 9 agosto 2026

SAN MINIATO

da venerdì 31 luglio dalle 20:00 a venerdì 7 agosto alle 20:00

Farmacia Riosa – Via Diaz, 145 (località Ponte a Egola) – tel. 0571-497294

Farmacie in appoggio:

sabato 1 e domenica 2 agosto dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 Fucecchio - tel. 0571 20173

SANTA CROCE SULL’ARNO

da venerdì 31 luglio dalle 20:00 a venerdì 7 agosto alle 20:00

Farmacia Balducci – Via delle Pinete (località Staffoli) – tel. 0571-37008

CASTELFIORENTINO

da venerdì 31 luglio dalle 20:00 a venerdì 7 agosto alle 20:00

Farmacia Comunale 2 – P.zza Grandi, 19 – tel. 0571-631167

Farmacie in appoggio:

sabato 1 e domenica 2 agosto dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 Certaldo – 0571-668679

MONTESPERTOLI

da venerdì 31 luglio dalle 20:00 a venerdì 7 agosto alle 20:00

Farmacia Nova Montespertoli – Viale Giacomo Matteotti, 33 – tel. 0571-609926

GAMBASSI TERME

da venerdì 31 luglio dalle 20:00 a venerdì 7 agosto alle 20:00

Farmacia Natali – Via Volterrana, 33 – tel. 0571-638274

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.