Addio a una leggenda: è scomparso Franco Baresi, il cordoglio della 'sua' Laterina

Franco Baresi non c'è più. A sessantasei anni è morto uno dei calciatori più forti di sempre, capitano e leggenda del Milan così come della nazionale italiana. Il suo nome è legato anche alla Toscana, per la precisione a Laterina Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo.

Maura Lari, moglie di Baresi, è originaria proprio di Laterina. Il padre aveva un hotel dove soggiornò il Milan in trasferta a Arezzo, lì Baresi conobbe Lari e i due si innamorarono. Si sposarono a Montevarchi e presero una villa (ora un resort) a Laterina dove hanno vissuto per qualche anno.

"La notizia della morte di Franco Baresi ci rattrista e ci colpisce particolarmente, visto il rapporto stretto che questo grande campione ha avuto con il nostro territorio. A Laterina si è sposato e tutti si ricordano la sua bellissima villa dove ha abitato per tanti anni. Ci lascia un grande del calcio che rimarrà per sempre nella memoria di tutti gli italiani. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta l'amministrazione comunale" sono le parole di Jacopo Tassini, sindaco di Laterina Pergine Valdarno.

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