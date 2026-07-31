Il Comune di Montespertoli conferma l'equilibrio dei conti senza aumentare tasse e tariffe

Giovedì 30 luglio il Consiglio Comunale di Montespertoli ha approvato l'Assestamento Generale di Bilancio 2026-2028, l'atto con cui l'Amministrazione verifica e aggiorna gli equilibri finanziari dell'Ente.

Il provvedimento arriva in un contesto di finanza locale reso complesso da più fattori: la spending review disposta dalla Legge di Bilancio dello Stato 2025, che riduce le risorse trasferite ai Comuni di 60.000 euro l'anno nel triennio 2026-2028 e fino a 100.000 euro nel 2029; l'aumento dei costi energetici, stimato in circa 82.000 euro l'anno tra energia elettrica e gas metano e i rinnovi dei contratti del personale degli enti locali e delle cooperative sociali, che comportano un maggior costo diretto di 18.000 euro nel 2026 e fino a 40.000 euro l'anno dal 2027.

A fronte di queste pressioni, l'Amministrazione ha raggiunto il pareggio di bilancio senza modificare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF né le tariffe dei servizi a carico delle famiglie, aggiornando le stime di entrata sulla base dei dati consuntivi e agendo su un contenimento mirato della spesa corrente.

"Chi amministra un comune sa che non ci sono alibi e quindi bisogna fare sempre il meglio in ogni contesto anche in quelli complessi come quello che stiamo vivendo. La fine del PNRR si porta dietro incertezze e aumenti di costi e le crisi globali che già sferzano le famiglie colpiscono anche i comuni e, in questo contesto, siamo risciuti a salvaguardare gli equilibri, a non aumentare nessuna tassa locale e a mantenere alto il livello dei servizi" commenta il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini.

Tra le voci principali dell'assestamento figurano gli investimenti nel settore scolastico ed educativo: prosegue la realizzazione del Polo d'Infanzia 0-6, opera finanziata con fondi PNRR e in conclusione entro il 31 agosto, per la quale il Comune ha accantonato in via prudenziale 600.000 euro di avanzo libero a copertura di eventuali spese non riconosciute in sede di rendicontazione. Confermato inoltre il potenziamento del servizio di refezione scolastica, con un'integrazione di bilancio di 50.000 euro sia nel 2027 sia nel 2028 in vista della nuova gara d'appalto, oltre a interventi di manutenzione straordinaria sulle cucine del plesso di Montagnana e al rafforzamento del sostegno psicologico e scolastico rivolto a minori e famiglie.

Il provvedimento destina inoltre risorse alla manutenzione del territorio e all'impiantistica sportiva: 20.000 euro per il Campo Sportivo di San Quirico, 80.000 euro per il rinnovo delle attrezzature ludiche nei parchi pubblici, interventi sulla pavimentazione di via Schifani.

"La nostra scelta principale sono sempre le famiglie e il loro quotidiano e anche con questa manovra di bilancio raggiungiamo obiettivi di equità e qualità, per esempio abbiamo lavorato per una mensa ancora più legata al territorio con prodotti locali e di filiera corta e abbiamo rafforzato il sostegno psicologico per minori e famiglie. E’ attraverso il miglioramento della vita quotidiana delle persone che si creano condizioni più favorevoli per lo sviluppo di una comunità." conclude il Sindaco.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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