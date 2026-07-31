Incendio al Terrafino, soccorsa una persona a causa del fumo

Cronaca Empoli
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Una colonna di fumo ha fatto scattare l'allarme, finito poi con l'intervento dei sanitari per una persona che si era sentita male. È successo alle 17 di oggi, venerdì 31 luglio, a Empoli in via del Terrafino.

È partito l'intervento di Vab Limite che ha notato una colonna di fumo ed è intervenuta con i vigili del fuoco empolesi, anch'essi decisivi e tempestivi. Sul posto anche la Misericordia di Empoli.

Durante l’intervento, una persona che si trovava nelle vicinanze ha accusato un malore a causa del fumo dell'incendio. Per prestarle assistenza sono intervenute due ambulanze.

"Ancora una volta, la tempestività della segnalazione e la collaborazione tra enti e associazioni si sono dimostrate fondamentali" scrivono da Vab Limite.

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