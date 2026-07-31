L'Abc Castelfiorentino saluta e ringrazia il tecnico Eraldo Mazzuca

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Eraldo Mazzuca

Si separano le strade dell’Abc Castelfiorentino e di Eraldo Mazzuca. Il tecnico, arrivato in gialloblu nel febbraio 2025 alla guida del gruppo Under 15 Gold, quest’anno è stato al timone della squadra Under 15 Eccellenza. Due stagioni in cui ha messo al servizio del sodalizio castellano tutta l’esperienza e la competenza maturate nel suo lungo percorso di allenatore e allenatore nazionale.

Ad Eraldo va dunque il ringraziamento per la serietà, l’impegno e la passione profusi in maglia gialloblu, con l’augurio di ancora tante soddisfazioni per il futuro cestistico e personale.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

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