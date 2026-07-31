Lavori a Poggibonsi per riqualificare l’area camper del Vallone

Sono in corso i lavori per riqualificare l’area camper del Vallone a Poggibonsi che diventerà uno spazio attrezzato, ordinato e sicuro, dedicato ai camperisti e pensato per un turismo lento e sostenibile. “E’ operativo il cantiere per restituire qualità e funzionalità a quest’area particolarmente preziosa per la vicinanza con il centro storico, la Fortezza, San Lucchese – dice la sindaca Susanna Cenni – Abbiamo avviato da subito il percorso per restituire nuova vita a questo spazio, prima di tutto accompagnando l’iter progettuale necessario anche per accedere a possibili risorse. Si tratta di uno spazio strategico su cui l’esigenza di intervenire è evidente, pur sapendo che è piccolo, tanto che la sua riqualificazione si inserisce in un percorso più ampio”. L’Amministrazione ha infatti avviato interlocuzioni con imprese del territorio per favorire per la realizzazione di un'area privata di dimensioni maggiori in posizione strategica per i flussi ed i movimenti dall'autostrada. Tale possibilità è inserita nel Piano strutturale.

Il progetto prevede interventi sia strutturali, che sono già iniziati, che tecnologici. La giunta ha inoltre approvato il progetto per affidare la concessione dell’area, in maniera coerente con le indicazioni del bando ministeriale e con il fine di garantire gestione efficiente, manutenzione degli impianti e continuità del servizio. La concessione sarà affidata tramite gara.

Il progetto di riqualificazione. I lavori porteranno a realizzare un’area camper attrezzata a ingresso controllato (sbarra, semaforo, telecamera, software gestione accessi), nuovi stalli, servizi per acqua ed energia, spazi più funzionali e maggiore attenzione alla sicurezza e all’accessibilità. Saranno realizzate dieci piazzole e un’area pic-nic con tavoli e panche. L’area sarà completamente recintata su tutto il perimetro. Sarà potenziata l’illuminazione e vi sarà installata la videosorveglianza per garantire agli utenti privacy e sicurezza. Lo spazio sarà dotata di ogni attrezzatura necessaria a realizzare una area camper perfettamente funzionante con nuova dotazione tecnica con sistema camper-service, impianto wi-fi, infopoint.

Complessivamente l’intervento avrà un costo di 200.000 euro, in larga parte stanziati con le ultime variazioni di Bilancio. Il progetto è cofinanziato con un contributo di 36.000 euro da parte del Ministero del Turismo.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

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