Lions Club Certaldo Boccaccio, l'anno sociale si apre col nuovo presidente Francesco Stricchi

Si apre un nuovo anno sociale per il Lions Club Certaldo Boccaccio, che vede alla guida il nuovo presidente Francesco Stricchi. Stricchi, con una consolidata esperienza nel tessuto sociale e associativo del territorio prima a Castelfiorentino e poi a Certaldo, come neo presidente porta alla guida dell'associazione competenze maturate sul campo e una visione fortemente orientata all'apertura e alla collaborazione.

Il nuovo corso è iniziato subito con un cambio di passo concreto e significativo. Il presidente Stricchi ha infatti scelto di avviare l'annata sociale in controtendenza rispetto al solito, decidendo di non aspettare di incontrare i rappresentanti delle istituzioni alle tradizionali conviviali del Club, ma di uscire dall'abituale contesto per vederli direttamente presso le rispettive sedi. Si sono così svolti colloqui approfonditi, positivi e ricchi di spunti con il sindaco di Montaione Paolo Pomponi, il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli, il primo cittadino di Gambassi Sergio Marzocchi e la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì.

L'obiettivo dichiarato da Francesco Stricchi è quello di guidare, insieme alla propria squadra, un club inclusivo e capace di aprirsi alla collettività anziché rimanere ripiegato su sé stesso. Il programma dell'annata si preannuncia particolarmente denso e si propone di rispondere concretamente alle esigenze delle comunità locali. Tra i progetti di rilevanza regionale figura la collaborazione avviata a fianco delle associazioni che si occupano di Protezione Civile a livello locale, promossa dal distretto toscano del Lions Club, con l'intento di reperire le risorse necessarie al sostegno di questa realtà quotidiana e fondamentale.

Dopo l'apertura ufficiale del nuovo anno prevista per il mese di settembre, il calendario sociale entrerà nel vivo nel mese di ottobre.

Sarà un periodo di grande rilievo per la vita del Club, caratterizzato dalla visita ufficiale del Governatore e dalle celebrazioni per il quarantacinquesimo anniversario dalla fondazione del Lions Club Certaldo Boccaccio, importante traguardo che farà da cornice anche all'ingresso di nuovi soci.

Sul fronte dei service rivolti ai cittadini, si vedrà lo svolgimento dell'iniziativa di prevenzione e tutela della salute "Medici in Piazza", che quest'anno farà tappa nel comune di Certaldo. Parallelamente proseguirà l'impegno pluriennale dedicato al "Parco Liberatutti" di Certaldo, con la cura diretta di un'area verde specifica gestita dal Club. In quest'ultima attività sarà coinvolto attivamente il Leo Club, la sezione giovanile dell'associazione, nell'ottica di valorizzare il ruolo dei ragazzi e favorire un naturale passaggio di consegne per il futuro del Club.

Il mese di novembre vedrà invece il Club in prima linea sul tema della sensibilizzazione e del contrasto alla violenza di genere.

L'associazione aderirà al service nazionale "Kit Rosa", inserendosi nell'ambito delle giornate e delle campagne dedicate a questa tematica a livello regionale e nazionale.

Come sottolineato dal Presidente Francesco Stricchi, questo articolato pacchetto di iniziative rappresenta solo una parte delle attività di servizio che il Lions Club Certaldo Boccaccio intende mettere a disposizione del territorio per la nuova annata, con l'auspicio che ciascun appuntamento possa vedere una numerosa e sentita partecipazione da parte di tutta la cittadinanza.

Fonte: Lions Club Boccaccio Certaldo - Ufficio stampa

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