Marco Rizzo in Toscana, tour per il nuovo movimento "Italia del domani"

Un tour di 28 giorni in sette regioni per ascoltare i territori e verificare lo spazio eventuale per un nuovo progetto politico, che potrebbe chiamarsi 'Italia del domani'. Lo annuncia Marco Rizzo che sarà in Toscana lunedì 3 agosto allo Spazio Cafè della Versiliana, Viale Morin 16, Marina di Pietrasanta.a partire dalle ore 18:30.

"Nel 1990- ha spiegato Rizzo- gli iscritti ai partiti erano sei milioni, oggi sono meno di cinquecentomila.e c'è chi, con piccole televisioni web, mobilità alcune decine di persone e crede di poter fare un partito. Senza strutture, senza programmi. Delle piccole sette interessate ad autorappresentarsi non a rappresentare i cittadini".

Al contrario per me contano le idee, le prospettive e le traiettorie. Oggi, Il tema dell'immigrazione e della sicurezza è fondamentale - sottolinea -. L'Africa deve essere lasciata agli africani, senza sfruttare quei Paesi, ma in Italia dobbiamo tutelare i cittadini. La sicurezza colpisce soprattutto le classi più deboli, gli anziani, le donne e i bambini".

"Chi affronta questi argomenti - aggiunge - rischia di essere definito di destra, ma io ho le spalle larghe e non voglio eludere il problema". Di qui la scelta di un confronto in giro per la Penisola. "Ad agosto - spiega - attraverserò sette regioni per sentire cosa pensa la gente."

"Credo che il conflitto tra popolo ed élite diventerà sempre più stringente e farà sciogliere molti nodi. Nel giro di un anno potrebbe determinarsi un quadro politico nuovo".

Fonte: Ufficio stampa

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