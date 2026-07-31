A Marina di Massa torna "Aquiloni per Gaza", due giorni per la pace

Domani e domenica torna a Marina di Massa, negli spazi della Torre Marina (ex Torre FIAT), “Aquiloni per Gaza”, l’iniziativa (giunta alla seconda edizione) promossa dall'associazione Gaza FuoriFuoco insieme alla Cgil Toscana e a numerose associazioni, realtà sociali, istituzionali e sindacali del territorio.

Il programma prevede, in entrambi i giorni dalle 10 alle 24, dibattiti con esponenti del mondo sindacale, istituzionale, religioso, accademico e dell’associazionismo, laboratori per bambini, letture, tornei di scacchi, spettacoli, mostre, concerti, cucina. Sono inoltre previsti, compatibilmente con la connessione internet, collegamenti con la Palestina. Il 2 agosto pomeriggio è in programma il lancio degli aquiloni per la pace che danno il nome all’iniziativa.

Il segretario generale della CGIL Toscana Rossano Rossi interverrà nella giornata inaugurale di domani in un dibattito sull’enciclica papale con padre Bernardo Gianni e il vescovo Mario Vaccari; il segretario regionale Cgil Paolo Gozzani inaugurerà ufficialmente la rassegna alle 16 sempre domani con la vicepresidente della Regione Bintou Mia Diop e sarà protagonista di momenti di confronto sui temi della repressione del dissenso e del diritto internazionale.

L’iniziativa vuole essere una occasione per tenere alta l’attenzione sul genocidio che continua a colpire la popolazione di Gaza e per ribadire il valore della pace, del diritto internazionale e della solidarietà.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

LE DICHIARAZIONI

Giancarlo Albori (Gaza Fuori Fuoco e presidente provinciale ANPI Massa Carrara): “Aquiloni per Gaza è molto più di una manifestazione: è un luogo di incontro, di conoscenza e di impegno civile. In un momento in cui la tragedia del popolo palestinese rischia di essere normalizzata, vogliamo tenere viva l’attenzione e costruire una comunità che scelga di stare dalla parte della pace, dei diritti umani e della giustizia. Gli aquiloni rappresentano la speranza, la libertà e il futuro dei bambini di Gaza: farli volare significa dire che non ci rassegniamo all’indifferenza”

Rossano Rossi (segretario generale CGIL Toscana): “La seconda edizione di Aquiloni per Gaza conferma la volontà di tante associazioni, cittadine e cittadini di non voltarsi dall’altra parte. Di fronte a un genocidio e a una tragedia umanitaria di queste proporzioni, continuare a promuovere informazione, confronto e solidarietà è un dovere civile. La CGIL Toscana sarà ancora una volta presente perché crediamo che la pace si costruisca anche attraverso la partecipazione, la cultura e la mobilitazione delle coscienze.”

IL PROGRAMMA

DOMANI SABATO 1° AGOSTO

Ore 10-13 DIBATTITO “ENCICLICA MAGNIFICA HUMANITAS” di Papa Leone XIV

Coordina GIANCARLO ALBORI, presidente Gaza FuoriFuoco e Presidente provinciale ANPI Massa Carrara

Con:

SERGIO BELLUCCI, accademico University for Peace ONU Italia

Fra MARIO VACCARI, Vescovo Diocesi Massa Carrara e Pontremoli

Padre BERNARDO FRANCESCO MARIA GIANNI, Abate di San Miniato al Monte di Firenze

ROSSANO ROSSI, Segretario generale CGIL Toscana

Ore 10-13 e 16-19 LABORATORI PER BAMBINI

COSTRUZIONE DI AQUILONI, ORIGAMI “MILLE GRU PER GAZA”, BRACCIALETTI E GIOCHI DA TAVOLO, LETTURA RESISTENZA A FORNO

Ore 16 INAUGURAZIONE

Coordina GIANCARLO ALBORI, presidente Gaza FuoriFuoco e Presidente provinciale ANPI Massa Carrara

Con:

ABU ATEF SAIF, ex ministro della cultura di Palestina

BINTOU MIA DIOP, vicepresidente Regione Toscana

SERENA ARRIGHI, Sindaca di Carrara

Fra MARIO VACCARI, Vescovo Diocesi Massa Carrara e Pontremoli

PAOLO GOZZANI, segretario regionale CGIL Toscana

MARTINA LUISI, coordinatrice PCRF Italia

Ore 16 TORNEO DI SCACCHI per bambini

a cura di MCE G.T. Massa Carrara

Ore 16-19:30 LABORATORIO GRAFICO PITTORICO di educazione alla pace

Ore 16:30 “LO SPAVENTAGUERRA”, laboratorio narrativo e creativo

a cura di APS MARIOSKA

Ore 18 AQUILONI SUL MARE, PASSAGGIO BARCHE

Ore 18 TORNEO DI SCACCHI per adulti

Ore 19:30 ESIBIZIONE DI DABKA – Danza popolare tradizionale palestinese

a cura dei ragazzi del Childhood and Tolerance Center (Campo profughi di Balata a Nablus)

Ore 20:30 PRESENTAZIONE LIBRO, a cura del Coordinamento Versilia per la Palestina, “TRA IL CUORE E LE MACERIE”, Storie di una città e di un giovane. Di Niazy Nehad Mohammed Awd. Testimonianza videoregistrata dell’autore. INTERVENTO a cura del Forum della pace della Versilia “COSTRUIRE LA PACE IN TEMPO DI GUERRA”

Ore 21:15 FILMATI

“Palestina: da Beirut a Gerusalemme. Il martirio di un popolo”, a cura di Flavio Novara e Mirca Garuti dell’Associazione “Per non dimenticare Sabra e Shatila”

Ore 21 MUSICA con AHMED LASFER, cantante algerino

CONCERTO con DAVIDE GIROMINI – ALESSIO LEGA – MARCO ROVELLI

Linea Internet permettendo, sono previsti COLLEGAMENTI dalla Palestina:

Collegamento con il Festival degli Aquiloni di Burin (Villaggio in Cisgiordania)

Collegamento con il Fotoreporter Mohammed Miqdad da Gaza

DOMENICA 2 AGOSTO

Ore 10-13 DIBATTITO “Da Genova alla Palestina”. Repressione del dissenso

Coordina MARIELLA LENZETTI, Presidenza ANPI provinciale

Con:

PAOLO GOZZANI, segretario regionale CGIL Toscana

ELIA BUFFA, USB

MICHELA POLETTI, legale rappresentante denunciati 3 ottobre 2025

ISA ZANZANAINI, segretaria FLC-CGIL Massa Carrara

GIULIO PERANZONI, presidenza ANPI Massa

PIERPAOLO MARCHI, militante, ex segretario provinciale Rifondazione Comunista

GIANCARLO ALBORI, presidente Gaza FuoriFuoco e Presidente provinciale ANPI Massa Carrara

Ore 10-13 DIBATTITO su “Riarmo e Guerra”

Coordina ANTONELLA CAPPÈ, AAdP e ENRICO TONGIANI, Gaza Fuori Fuoco

Con:

ALESSANDRO VOLPI, professore universitario

GIORGIO BERETTA, analista OPAL

LUCA COMITI, segretario generale CGIL La Spezia

CHIARA BONAIUTI, Ires CGIL Toscana

Ore 10-13 e 16-19 LABORATORI PER BAMBINI

COSTRUZIONE DI AQUILONI, ORIGAMI “MILLE GRU PER GAZA”, BRACCIALETTI E GIOCHI DA TAVOLO, LETTURA RESISTENZA A FORNO

Ore 16 TORNEO DI SCACCHI per bambini

Ore 16-19 LABORATORIO GRAFICO PITTORICO di educazione alla pace, a cura di MCE G.T. Massa Carrara

Ore 17 “RESTIAMO UMANI”

La storia di Salaam ragazzi dell’Olivo.

In memoria di Vittorio Arrigoni

Con:

MORENO TRUSSENDI, medico attivista per la Palestina

DONATELLA SALCIOLI, attivista per la Palestina

MARIA ELENA DELIA, portavoce Global Sumud Flotilla (in collegamento dall’estero)

EGIDIA BERETTA, mamma di Vittorio Arrigoni (in collegamento)

Ore 18 AQUILONI SUL MARE

Ore 18 TORNEO DI SCACCHI per adulti

Ore 19:15 DIBATTITO “Sanità ed evacuazioni sanitarie da Gaza”

Coordina ENRICO TONGIANI, Gaza FuoriFuoco

Con:

STEFANO LUISI, presidente PCRF Italia

GIADA BOGGI, sanitaria PCRF

Contribuiscono alla discussione responsabili sanitari CGIL

Ore 21 FILMATI a cura di NAZRA, Palestine Short Film Festival

Vibrations From Gaza di Reah Nazzal

The Present di Farah Nabulsi

The Poem We Sang di Annie Sakkab

Mar Mana di Majdi El Omari

The Sound of Clouds di Mohammad Lotfali

In collaborazione con Code per Curiosi APS

Ore 21 CONCERTO di ESTEBAN PAVEZ TRIO, musica sudamericana. Con la partecipazione di ALESSIO LEGA

LETTURE DI TESTI AUTOPRODOTTI dai ragazzi del Liceo Artistico e Musicale F. Palma

MARICANTI, voci in quartetto

Linea Internet permettendo, sono previsti collegamenti dalla Palestina:

Collegamento con il Festival degli Aquiloni di Burin (Villaggio in Cisgiordania)

Collegamento con il Fotoreporter Mohammed Miqdad da Gaza

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze