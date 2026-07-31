Moltissime presenze per Fiera di Vinci e Volo di Cecco Santi

La Fiera di Vinci 2026 si è conclusa e con il Volo di Cecco Santi, mercoledì 29 luglio 2026, e si è conclusa un’edizione che in soli due anni è cresciuta sia in termini di affluenze, sia dal punto di vista della qualità dell’offerta, portando a Vinci migliaia di persone.

Mantenendo la formula varata nel 2025 - ovvero cinque giorni di eventi e offerta turistica, con lo scopo di garantire un’ampia varietà di attrazioni a disposizione dei visitatori - la “doppia” Vinci, quella medievale nel borgo, e quella “moderna” in Piazza della Libertà, ha saputo accogliere i turisti presenti e i visitatori incuriositi dal tuffo nel passato, in cui il Capoluogo si è trasformato in una cittadella medievale per ricreare le vicende del XIV secolo.

Cinque giorni che si chiudono “intensi, ricchi di appuntamenti, che hanno confermato quanto la collaborazione tra associazioni, volontari e istituzioni sia il vero valore della nostra comunità”, ha affermato Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

È lo stesso primo cittadino a stilare la rosa di quanti hanno reso possibile la Fiera di Vinci, dando l’appuntamento al 2027: “Un grazie di cuore all'Associazione del Volo di Cecco Santi, al CCN di Vinci, alla Pro Loco, al Fotoclub Vinci, alla Strada dell'Olio e del Vino del Montalbano, ai volontari della Casa del Popolo di Vinci, alle aziende agricole, alle associazioni sportive, ai dipendenti comunali, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla VAB, alla Misericordia di Vinci e al personale di Alia, che con il loro impegno hanno reso possibile la riuscita della manifestazione.

Un ringraziamento speciale anche alla Sindaca di Lamporecchio Anna Trassi e al Sindaco di Signa Giampiero Fossi per aver condiviso con noi il corteo storico. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato all'evento riempiendo le strade e le piazze della nostra città”.

Nella festa vinciana c’è spazio anche per un gemellaggio: a S. Angelo a Lecore, frazione del Comune di Signa, Cecco Santi è volato rinverdendo una tradizione molto sentita anche da quella comunità, e condivisa peraltro, come ha ricordato Vanni, nel corteo storico a Vinci con la presenza di Giampiero Fossi, sindaco di Signa, fra i figuranti.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

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