Morte di Samuele Spinelli a Barcellona, l'autopsia a settembre. I genitori: "Non stiamo più vivendo"

Sarà depositato a metà settembre alla procura di Roma l'esito dell'autopsia sul corpo di Samuele Spinelli, il giovane fiorentino morto a Barcellona il 1° giugno, dopo essere stato fermato dalla polizia catalana due giorni prima mentre si trovava, secondo quanto ricostruito, in forte stato di agitazione all'interno di un negozio.

L'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Francesco Brando e al momento senza indagati, punta ad accertare le cause del decesso e ad approfondire le circostanze successive al fermo.

L'avvocato della famiglia, Diego Capano, sostiene che un filmato di un'ora e 16 minuti documenterebbe quanto accaduto: "Un video di un'ora e 16 minuti racconta cosa è avvenuto a Samuele - spiega l'avvocato -. Il giovane è stato trattenuto, senza motivi leciti, in uno stanzino, per 40 minuti tenuto prono, poi sottoposto a un trattamento di contenimento farmacologico, l'arresto cardiaco e la corsa in ospedale. Occorrerà capire se queste condotte hanno avuto un'incidenza sulla morte di Samuele e l'esito dell'autopsia potrà essere illuminante".

Nel giorno in cui Samuele avrebbe compiuto 28 anni, i genitori hanno pubblicato una lunga lettera sui social per ricordare il figlio: "Samuele, amore nostro, da oggi non ti chiediamo miracoli. Ti chiediamo solo una cosa. Cammina accanto a noi. Tienici per mano. Aiutarci a sopravvivere a questo dolore immenso. Perché da quel maledetto 1 giugno noi non stiamo più vivendo. Noi stiamo solo cercando di sopravvivere".

Nel messaggio la famiglia ripercorre anche il percorso umano e professionale del giovane, ricordando gli anni trascorsi all'estero e l'esperienza lavorativa fino a diventare maggiordomo alla corte reale di Riad.

L'esito dell'autopsia sarà uno degli elementi centrali per stabilire se le modalità del fermo e le procedure adottate abbiano avuto un ruolo nel decesso del giovane