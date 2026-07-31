Nuovo sportello Alia ed Estra in via Paronese a Prato

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Gestione dei rifiuti e forniture gas e luce: è l'ottavo sportello comune del Gruppo

Un unico sportello comune per Alia ed Estra a Prato, nella sede di via Paronese n.104. Si tratta dell’ottavo sportello integrato del Gruppo: un’iniziativa che unisce le competenze di entrambe le aziende per offrire ai cittadini un servizio più completo ed efficiente sul fronte della gestione dei rifiuti e su quello della fornitura di gas e luce.

Tra i vantaggi principali offerti dal nuovo sportello comune, che garantisce la compresenza tra front office di Alia ed Estra, vi è la possibilità per il pubblico di avere un unico punto di riferimento per tutte le questioni legate sia alla gestione dei rifiuti sia alla fornitura di gas e luce e risulterà migliorata la customer experience con locali confortevoli e adeguati ai tempi di attesa.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, affidata ad Alia, i cittadini possono rivolgersi allo sportello per ritirare sacchi e contenitori per la raccolta porta a porta, ritirare la compostiera, richiedere informazioni sui servizi e sui ritiri a domicilio dei rifiuti ingombranti. Per quanto riguarda la gestione affidata ad Estra, allo sportello si possono sottoscrivere offerte commerciali di gas e luce, ottenere preventivi e consulenze sull’efficienza energetica domestica e, per chi è già cliente Estra, sbrigare tutte le pratiche necessarie (rateizzazioni, volture, chiarimenti su bollette, subentri, informazioni) oltre al servizio di pagamento con Pos delle fatture senza costi aggiuntivi. Lo sportello è attivo dal lunedì al giovedì, con orario 08:30-13/14-16:30, ed il venerdì al mattino con orario 08.30-13.

Per ulteriori informazioni sono sempre disponibili i canali ufficiali come Aliaestra, la nuova piattaforma digitale integrata di Plures per sistemi IOS ed Android, oppure i relativi call center; quello di Alia attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile). Il Servizio Clienti Estra è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13, ai numeri 800 128 128 da rete fissa e 02 82 70 per chi chiama da cellulare o dall'estero

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

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