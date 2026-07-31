Il nuovo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali

"Un reato e un vero e proprio tradimento per gli "amici animali". L'amicizia è una cosa seria"
Da oggi, sui canali ufficiali social della Polizia di Stato, il nuovo spot contro il fenomeno, purtroppo particolarmente diffuso durante l’estate, dell’abbandono degli animali domestici.
"Una condotta che - si legge nella nota della Polizia di Stato - oltre a costituire un reato, rappresenta un vero e proprio tradimento per "gli amici animali". Inoltre, l’abbandono può mettere in serio pericolo sia l’animale sia coloro che si mettono alla guida".
Nello spot, realizzato dalla Polizia di Stato, si vede una poliziotta che, terminata la sua giornata lavorativa, ritorna a casa, prepara la valigia e, finalmente, parte in vacanza con la sua Joy. "L’amicizia è una cosa seria. Non abbandonare gli animali!".
Fonte: Questura di Firenze
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