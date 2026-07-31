Ordigno bellico nell'Arno a Montelupo, oggi è stato rimosso e fatto brillare

Cronaca Montelupo Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile
Foto dal profilo Facebook di Simone Londi

Si è svolto l’intervento di bonifica: la bomba è stata rimossa e fatta brillare in un’area individuata appositamente

Lo scorso 24 luglio è stato rinvenuto un ordigno bellico, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, nell’Arno, a pochi metri dalla sponda all’altezza della frazione di Camaioni.

Nella mattina di oggi, 31 luglio, si è svolto l’intervento di bonifica: la bomba è stata rimossa e fatta brillare in un’area individuata appositamente.

Le operazioni si sono svolte senza particolari problemi e sono state presidiate, per l’amministrazione comunale, dall’assessore alla Protezione civile Simone Peruzzi e dal vicesindaco Francesco Desii.

L’amministrazione desidera ringraziare tutti i soggetti che hanno operato sul posto: il Comando Subacquei e Incursori “Teseo Tesei” (COMSUBIN), il Nucleo Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi (SDAI), il Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, il Comando Stazione Carabinieri di Montelupo Fiorentino, la Polizia Locale dell’Empolese Valdelsa e la Prefettura di Firenze.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Montelupo Fiorentino
Cronaca
25 Luglio 2026

Montelupo Fiorentino, incendio di sterpaglie a Sammontana: fiamme fermate a dieci metri dal bosco

Un incendio di sterpaglie si è propagato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 13.45, in via del Chiesino, in località Sammontana, nel comune di Montelupo Fiorentino, minacciando di estendersi al [...]

Montelupo Fiorentino
Cronaca
25 Luglio 2026

Da Montelupo nel 1944 fu deportato a Mauthausen: respinto risarcimento agli eredi

Respinta dal tribunale civile di Firenze la richiesta risarcitoria presentata dagli eredi di un uomo di Montelupo Fiorentino, deportato nel 1944 dai nazisti nel campo di concentramento di Mauthausen prima [...]

Montelupo Fiorentino
Cronaca
24 Luglio 2026

Ritrovato un ordigno bellico nell'Arno a Camaioni

Un ordigno bellico, probabilmente risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto questa mattina nel fiume Arno, nei pressi del ponte ferroviario di Camaioni, al confine tra Montelupo Fiorentino e [...]



Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina