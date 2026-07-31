Ordigno bellico nell'Arno a Montelupo, oggi è stato rimosso e fatto brillare

Lo scorso 24 luglio è stato rinvenuto un ordigno bellico, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, nell’Arno, a pochi metri dalla sponda all’altezza della frazione di Camaioni.

Nella mattina di oggi, 31 luglio, si è svolto l’intervento di bonifica: la bomba è stata rimossa e fatta brillare in un’area individuata appositamente.

Le operazioni si sono svolte senza particolari problemi e sono state presidiate, per l’amministrazione comunale, dall’assessore alla Protezione civile Simone Peruzzi e dal vicesindaco Francesco Desii.

L’amministrazione desidera ringraziare tutti i soggetti che hanno operato sul posto: il Comando Subacquei e Incursori “Teseo Tesei” (COMSUBIN), il Nucleo Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi (SDAI), il Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, il Comando Stazione Carabinieri di Montelupo Fiorentino, la Polizia Locale dell’Empolese Valdelsa e la Prefettura di Firenze.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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