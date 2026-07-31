Pistoia Capitale del Libro, ad agosto la cultura tra biblioteche, boschi e borghi

La lettura non va in vacanza. Prosegue anche ad agosto il programma di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, con un calendario di iniziative che porta libri e cultura fuori dagli spazi tradizionali, attraversando biblioteche, piazze, borghi e

paesaggi dell’Appennino pistoiese. Un mese di appuntamenti pensati per pubblici diversi, dai bambini alle famiglie, dagli appassionati di letteratura agli amanti della natura e dell’astronomia, con l’obiettivo di fare del libro uno strumento di incontro, partecipazione e valorizzazione del territorio.

Si comincia con Bibliotecario per un giorno, in calendario dal 4 all’8 agosto alla Biblioteca San Giorgio, un’iniziativa rivolta ai bambini dai 9 ai 12 anni che, sotto la guida di un bibliotecario esperto, potranno scoprire i segreti di una professione centrale nella

promozione della lettura e della cultura. Grande spazio sarà dedicato al rapporto tra libri e natura. Sabato 8, 15 e 22 agosto, nella Foresta dell’Acquerino, al Rifugio del Faggione delle Valli, torna Pagine all’aperto – Libri nel bosco: dalle 18 alle 20 i partecipanti saranno invitati a portare con sé un libro, un racconto o una poesia e a lasciarsi sorprendere dal dialogo con Roberto Tognelli. A seguire, dalle 21 alle 23, sarà possibile alzare lo sguardo verso il cielo con le serate di Osservazione del cielo notturno dal Faggione delle Valli, dedicate all’esplorazione del cielo profondo a occhio nudo e con il telescopio, sotto la guida di esperti astrofili. Le

iniziative sono a cura di WOOASS – William of Ockham Association | Scienza a Pistoia.

Martedì 18 agosto sarà invece dedicato a cinema, informazione culturale e letteratura.

Alle 11.30, su Radio Diffusione Pistoia, Alessandro Giuntoli condurrà Pistoia Capitale 2026: guida agli eventi della settimana, appuntamento radiofonico dedicato alla programmazione della Capitale Italiana del Libro. Nel pomeriggio, alla Biblioteca San Giorgio, la rassegna Pardi d’oro proporrà la proiezione di un film vincitore del Pardo d’oro

al Locarno Film Festival.

Alle 18, a Fabbiana, il ciclo Leggere, raccontare, incontrarsi… d’estate ospiterà Giovanni Capecchi per la presentazione del volume Per le strade di Pinocchio. Itinerari letterari nel mondo di Collodi (Il Palindromo, 2026). Il calendario proseguirà domenica 23 agosto con In viaggio, la nuova rubrica online di Marco Iozzelli dedicata ai libri sul cammino, con una recensione ogni domenica sul sito della rivista La voce della montagna. Nel pomeriggio, a Le Piastre, il ciclo Leggere, raccontare, incontrarsi… d’estate proporrà la presentazione di Pastorale. Beatrice di Pian degli Ontani e i poeti della montagna di Paolo Ciampi (Kellermann, 2026), con l’autore e l’intervento di Cristiana Petrucci, in collaborazione con la Pro Loco Le Piastre.

A chiudere la giornata sarà Favole al telefono, appuntamento telefonico dedicato ai bambini di ogni età, con una lettura ad alta voce tratta dal celebre libro di Gianni Rodari. Un programma diffuso e inclusivo, che conferma la vocazione di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026 a portare la cultura nei luoghi della quotidianità e del territorio. Dalla biblioteca al bosco, dalle piazze dei borghi alle montagne, il libro diventa così occasione di incontro tra generazioni e comunità, capace di intrecciarsi con la natura,

il cinema, la radio e la scoperta del paesaggio, per vivere la cultura anche nel cuore dell’estate.

Qui il programma completo

Fonte: Ufficio stampa Comune di Pistoia

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