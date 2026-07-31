Prosegue il rinnovo delle panchine nei parchi e nelle aree verdi comunali a Fucecchio

Va avanti il programma di riqualificazione degli arredi urbani promosso dal Comune di Fucecchio, con una serie di interventi dedicati alla sostituzione delle panchine presenti in parchi, giardini e aree verdi del territorio.

Nei giorni scorsi sono state installate nuove panchine nell'area a verde "Ai Caduti di Nassiriya" (zona Seccatoi) e nell'area a verde di via Madre Teresa di Calcutta a Galleno, dove i vecchi arredi sono stati completamente sostituiti. Al giardino Tommaso Cardini, invece, è stato effettuato un intervento di manutenzione con la sostituzione delle tavole in legno delle panchine esistenti, restituendo piena funzionalità e decoro agli arredi.

Il programma di interventi non si ferma, visto che per la prossima settimana è già prevista la sostituzione di tutte le panchine presenti in via Tintoretto e via Cimabue.

“Gli interventi in questione - spiegano la sindaca Emma Donnini e l'assessora al decoro Sabrina Mazzei - rientrano nelle attività di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, portate avanti dall'amministrazione per garantire una costante cura degli spazi pubblici e migliorare la qualità urbana dei quartieri e delle frazioni. Si tratta di opere che, pur non essendo particolarmente appariscenti, risultano fondamentali per assicurare decoro, sicurezza e funzionalità agli spazi vissuti quotidianamente dalla nostra comunità. Continueremo quindi a investire risorse e impegno in questo tipo di interventi, ascoltando anche le segnalazioni dei cittadini, con l'obiettivo di mantenere Fucecchio e le sue frazioni sempre più curate, accoglienti e vivibili”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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