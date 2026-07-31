Prosegue il rinnovo delle panchine nei parchi e nelle aree verdi comunali a Fucecchio

Va avanti il programma di riqualificazione degli arredi urbani promosso dal Comune di Fucecchio
Va avanti il programma di riqualificazione degli arredi urbani promosso dal Comune di Fucecchio, con una serie di interventi dedicati alla sostituzione delle panchine presenti in parchi, giardini e aree verdi del territorio.
Nei giorni scorsi sono state installate nuove panchine nell'area a verde "Ai Caduti di Nassiriya" (zona Seccatoi) e nell'area a verde di via Madre Teresa di Calcutta a Galleno, dove i vecchi arredi sono stati completamente sostituiti. Al giardino Tommaso Cardini, invece, è stato effettuato un intervento di manutenzione con la sostituzione delle tavole in legno delle panchine esistenti, restituendo piena funzionalità e decoro agli arredi.
Il programma di interventi non si ferma, visto che per la prossima settimana è già prevista la sostituzione di tutte le panchine presenti in via Tintoretto e via Cimabue.
“Gli interventi in questione - spiegano la sindaca Emma Donnini e l'assessora al decoro Sabrina Mazzei - rientrano nelle attività di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, portate avanti dall'amministrazione per garantire una costante cura degli spazi pubblici e migliorare la qualità urbana dei quartieri e delle frazioni. Si tratta di opere che, pur non essendo particolarmente appariscenti, risultano fondamentali per assicurare decoro, sicurezza e funzionalità agli spazi vissuti quotidianamente dalla nostra comunità. Continueremo quindi a investire risorse e impegno in questo tipo di interventi, ascoltando anche le segnalazioni dei cittadini, con l'obiettivo di mantenere Fucecchio e le sue frazioni sempre più curate, accoglienti e vivibili”.
Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa
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