Raccolta porta a porta: scatta la nuova organizzazione a Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero

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Apartire da lunedì 3 agosto la nuova organizzazione. Non cambiano i calendari di esposizione. Possibili assestamenti operativi: come segnalare

Da lunedì 3 agosto prende il via la nuova organizzazione dei servizi di raccolta porta a porta del Mugello, che coinvolgerà i comuni di Borgo San Lorenzo e Scarperia e San Piero. La riorganizzazione si inserisce nel percorso di ottimizzazione dei servizi avviato da Plures Alia che prevede la gestione diretta con proprio personale di alcuni territori comunali.

L’obiettivo è quello di rendere il sistema di raccolta più efficiente, omogeneo e coordinato a livello territoriale. Il nuovo modello supera l’attuale frammentazione gestionale attraverso una gara unica suddivisa in più lotti, con affidamento quadriennale, favorendo così una gestione più ordinata dei servizi. I nuovi appalti attuano, inoltre, il percorso di armonizzazione contrattuale condiviso con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di categoria, così da estendere l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi Ambientali a tutti lavoratori impiegati nel settore, per garantire condizioni uniformi in termini di diritti, sicurezza e tutele, superando le differenze economiche tra operatori che svolgono le stesse mansioni.

Per i cittadini non sono previste modifiche ai calendari di esposizione dei rifiuti attualmente in vigore. Tuttavia, come avviene in ogni fase di cambio gestionale, nei primi giorni potrebbero verificarsi fisiologici assestamenti operativi, con possibili variazioni negli orari di ritiro in alcune strade o zone.

Per accompagnare l’introduzione di questa novità, Plures Alia ha predisposto un piano di monitoraggio finalizzato a intervenire tempestivamente in caso di criticità. Qualora i rifiuti esposti non vengano ritirati entro le 24 ore successive, gli utenti sono invitati a richiedere il ritiro del materiale tramite la app AliaEstra, l’applicazione gratuita disponibile per sistemi iOS e Android, così da consentire il recupero entro la mattina del giorno successivo. In alternativa è possibile contattare il call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile)

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

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