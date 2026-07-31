Raddoppio ferroviario, la Consulta incontra RFI. Il presidente: "Incontri essenziali, chiariti vari aspetti"

Nella serata del 29 luglio 2026 si è tenuta la seduta della Consulta di monitoraggio dei lavori del raddoppio ferroviario della linea Empoli-Granaiolo. A tirare le fila dell'incontro è il presidente Rossano Ramazzotti.

“Ancora una volta - commenta il presidente - questo strumento di partecipazione si rivela essenziale per una vicinanza della cittadinanza ai vari enti preposti alla realizzazione dell’opera, per mitigare l’impatto e trovare soluzioni per il bene comune. Anche in questa seduta abbiamo potuto ascoltare i chiarimenti di RFI, nelle parole dell'ingegner Rocca che ringrazio, su alcuni aspetti di dettaglio che erano rimasti in sospeso, in vista del progetto esecutivo. Il lavoro della Consulta nel coinvolgere il territorio nel confronto con RFI e nella proposta va avanti con impegno. Voglio sottolineare l’importante contributo di tutti i membri della Consulta e ringraziare il sindaco per la sua costante presenza e vicinanza".

Una dichiarazione che sembra rispondere a distanza al Comitato 'Empoli Granaiolo per un altro raddoppio' che appena ieri in una nota aveva definito "inutile" il percorso di ascolto della cittadinanza sostenendo che "nessuna richiesta è stata accolta" eccetto il sottopasso.

GLI ARGOMENTI TRATTATI

Sottopassi di via Arnolfo di Cambio e via Bonistallo



L’ingegner Rocca ha aggiornato la Consulta in merito alla progettazione dei due sottopassi di via Arnolfo di Cambio e via Bonistallo. È in corso una fitta interlocuzione fra Ferrovie, Acque Spa e la Soprintendenza per definire una modifica progettuale che amplierà il sottopasso di via Bonistallo, accanto all’attuale, senza chiudere la viabilità durante i lavori. Lo stesso obiettivo per quello di via Arnolfo di Cambio, che avrà però la prospettiva di diventare ciclopedonale.

Sottopasso di Granaiolo

Ferrovie ha aggiornato la Consulta in merito alla definizione di alcune modifiche puntuali sul sottopasso di Granaiolo: la traslazione del sottopasso di pochi metri consentirà di non interferire con le fognature sottostanti, non cambiando però la fruibilità.

Sottopasso di Fontanella

L’ingegner Rocca ha confermato la realizzazione del terzo sottopasso, quello di Fontanella, riconoscendo che vi è stata una richiesta in questo senso da parte dell’amministrazione comunale. La progettazione esecutiva del sottopasso di Fontanella è in corso e l'opera verrà realizzata tramite una variante in corso d'opera.

Sottoservizi

I membri della Consulta hanno poi chiesto aggiornamenti rispetto ai sottoservizi. In questo momento la progettazione dell’opera sta affrontando con attenzione il tema, specialmente in relazione con le fognature.

La Consulta ha chiesto inoltre l’organizzazione di ulteriori approfondimenti con Acque Spa, che saranno organizzati in futuro, per alcuni aspetti tecnici che meritano soluzioni.

Ferrovie ha confermato di essere impegnata nell’individuazione dei punti esatti di collocamento degli impianti per la garanzia della fornitura di gas.

Viabilità a Granaiolo

RFI ha confermato che la nuova strada e i collegamenti a servizio delle abitazioni cercando il minimo ingombro, sottostando però agli obblighi di legge.

Pannelli fonoassorbenti



La Consulta ha posto attenzione sul tema delle barriere fonoassorbenti. Su questo ci sono state rassicurazioni importanti: su viale IV Novembre non saranno toccate le alberature. Ferrovie ha manifestato disponibilità a valutare colore e materiale con cui verranno fatti i pannelli, pur rispettando la normativa e le esigenze di abbattimento del rumore, con la disponibilità massima a mitigare l’impatto estetico. L’amministrazione comunale ha su questo dimostrato pieno supporto alla richiesta della Consulta.

Opere idrauliche

Durante i lavori della Consulta il sindaco Alessio Mantellassi ha aggiornato sul percorso di realizzazione delle casse d’espansione a protezione dell’abitato di Fontanella e Sant’Andrea.

Il Comune di Empoli ha finanziato la progettazione nella seconda metà del 2024, il progetto preliminare è stato presentato in anteprima a fine 2025 a Fontanella e adesso sta procedendo il percorso di progettazione. Nel frattempo la Regione Toscana ha concesso al Comune di Empoli un finanziamento di 2 milioni di euro per la realizzazione.

Stazione di Ponte a Elsa

È inoltre emersa anche una riflessione sulla possibilità di utilizzare alcuni spazi di Ferrovie presso la stazione ferroviaria di Ponte a Elsa per finalità pubbliche. Il sindaco ha dato piena disponibilità a richiedere a Ferrovie la concessione degli spazi al primo piano per realizzare una o più sedi di associazioni del territorio.

Parcheggio di Fontanella

L'amministrazione comunale ha preso l'impegno, sostenuto dalla Regione, per la realizzazione di un parcheggio. Dovrà essere individuato un luogo adatto tenendo conto delle tante indicazioni fornite durante le assemblee pubbliche.

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