Rotary Empoli, presentato il programma del primo semestre 2026-27

Giovedì 16 Luglio, nella suggestiva cornice delle colline alla periferia di Empoli, dove un po’ di fresco ha mitigato una giornata particolarmente afosa, si è tenuta la tradizionale conviviale riservata ai soli soci e socie per la presentazione del programma 2026/27. I numerosi presenti, dopo aver gustato un’ottima cena, hanno seguito con grande attenzione il Presidente Luca Prosperi, che ha illustrato, con dovizia di particolari, i progetti, le conviviali e gli eventi previsti per il primo semestre 2026/27. Spiccano in particolare due eventi significativi:

1) Una conviviale in interclub con gli altri club dell’Area Toscana 1, che si svolgerà a Settembre a “La Vela Margherita Hack” di Avane per una nobile iniziativa a favore di “Noi da ….Grandi”, associazione di promozione sociale di Empoli fondata nel 2008 da genitori di ragazzi con disabilità, associazione che si impegna a favorire l’autonomia e l’inclusione sociale dei giovani, che da sempre è sotto l’attenzione de club empolese. La serata sarà allietata dalla musica della “Rotary sband”.

2) Un’altra importante serata sarà dedicata ad un evento per la raccolta fondi a favore dell’ ”End Polio Now”, iniziativa del Rotary international pensata oltre 45 anni fa con obiettivo l’eradicazione della poliomielite nel mondo: si tratterà di una commedia in vernacolo fiorentino, che si svolgerà in ottobre al Teatro “Il Momento” di Empoli.

Le consuete conviviali per l’illustrazione del bilancio e per l’elezione del Presidente 2028/2029 e del Consiglio direttivo 2027/28 saranno rispettivamente in ottobre e in dicembre.

Il terzo giovedì di agosto è dedicato alla consueta cena in Versilia, al Cinquale con relatore il giornalista di Mediaset Angelo Macchiavello, che parlerà di: “l’inviato: il mestiere più bello del mondo” Interessanti relazioni riguarderanno diversi temi: “Fotografie impossibili“, con relatore il famoso fotoreporter internazionale Massimo Sestini; Carlo Collodi ed Empoli”, con intervento della Prof.ssa Daniela Marcheschi, presidente dell’Edizione Nazionale delle opere di Carlo Lorenzini; “San Francesco d’Assisi, crociato”, che avrà come relatore di eccezione il Prof. Franco Cardini, famoso storico medievalista. Il 5 Novembre sarà dedicato all’evento annuale più importante del Club, la visita del Governatore del Distretto 2071 Alberto Papini.

“La tradizionale cena per gli auguri di Natale” si svolgerà il 17 Dicembre al Ristorante Golf Bellosguardo. Ci sarà anche un’occasione di svago come un’interessante e istruttiva gita alle cave di marmo di Carrara con passeggiata nel borgo di Colonnata nelle suggestive Alpi Apuane, che si svolgerà nell’ultimo sabato di settembre. Alla relazione del Presidente sono seguiti gli interventi dei Presidenti di Commissioni, che hanno presentato i membri delle loro commissioni e illustrato gli obiettivi da perseguire per l’annata appena iniziata. La serata, svoltasi in un particolare clima di amicizia, si è conclusa con gli auguri per una serena estate da parte di tutti i partecipanti.

Rotary Empoli

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