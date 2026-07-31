San Miniato apre il confronto sul nuovo Piano Operativo con i geometri della provincia

Il nuovo Piano Operativo Comunale e il rafforzamento del settore tecnico sono stati al centro dell'incontro tra l'amministrazione comunale e i professionisti del territorio in occasione del primo Consiglio Direttivo Itinerante del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pisa, ospitato giovedì 30 luglio nella Sala Bertini della Casa Culturale di San Miniato Basso.

L'iniziativa ha registrato un'ampia partecipazione e ha rappresentato un'occasione di dialogo e approfondimento sui temi strategici per il futuro della città.

A rappresentare l'amministrazione comunale sono stati l'assessore ai Lavori Pubblici Marco Greco e il dirigente del Settore Urbanistica e Attività Produttive Fabio Talini. Il sindaco Simone Giglioli non ha potuto partecipare all'incontro perché impegnato nella seduta del Consiglio Comunale.

Tra gli argomenti affrontati, particolare attenzione è stata dedicata al nuovo assetto del settore tecnico comunale. “Abbiamo illustrato il percorso di riorganizzazione intrapreso – spiega l'assessore Greco – che ha ricevuto un riscontro positivo da parte dei professionisti presenti. Le recenti assunzioni ci consentono di rafforzare la struttura e di migliorare la capacità di risposta dell'ente, con l'obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti a cittadini e professionisti”

Ampio spazio è stato poi riservato al Piano Operativo Comunale, del quale è stato annunciato l'avvio del procedimento. Nel corso dell'incontro sono stati raccolti osservazioni, suggerimenti e contributi emersi dal dibattito con i geometri, che saranno utili nelle prossime fasi di elaborazione del nuovo strumento urbanistico.

“Il Piano Operativo Comunale – conclude il Sindaco Simone Giglioli – rappresenta uno degli strumenti più importantUfficio Stampa - i per programmare lo sviluppo di San Miniato nei prossimi anni. Per questo riteniamo fondamentale il contributo dei professionisti che operano quotidianamente sul territorio. Il percorso appena avviato prevede ulteriori momenti di confronto e partecipazione, affinché il Piano possa rispondere concretamente alle esigenze della comunità, coniugando sviluppo, sostenibilità e tutela del territorio”.

L'incontro ha rappresentato anche un'occasione per approfondire le principali tematiche che interessano la professione del geometra e il rapporto con la pubblica amministrazione, dando vita a un confronto, arricchito dalle numerose domande e dagli interventi dei professionisti presenti.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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