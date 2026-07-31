Sant'Anna Pisa, al via la cooperazione scientifica con il Kenya nella biorobotica

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa è tra le Università selezionate dal Ministero dell'Università e della Ricerca per il programma sperimentale di mobilità internazionale volto a rafforzare la cooperazione scientifica tra Italia e Kenya. Grazie al finanziamento ottenuto, saranno supportate visite scientifiche dal Kenya presso l’infrastruttura di ricerca BRIEF (Biorobotics Research and Innovation Engineering Facilities), finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’obiettivo è contribuire allo sviluppo di progetti nelle tecnologie biorobotiche per la salute.

Il programma di mobilità internazionale, coordinato e finanziato dal MUR con uno stanziamento totale di 500mila euro, coinvolge complessivamente 13 enti e istituzioni della ricerca italiana, con il finanziamento di 19 progetti e 48 slot trimestrali di mobilità. Le ricercatrici e i ricercatori kenyoti avranno la possibilità di svolgere attività presso le infrastrutture di ricerca nazionali valorizzate nell'ambito del PNRR. L'iniziativa rappresenta un'attuazione concreta della cooperazione scientifica prevista dal Piano Mattei per l'Africa e degli strumenti di cooperazione bilaterale sottoscritti tra Italia e Kenya nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione.

"Desidero ringraziare il Ministro Bernini per aver promosso un programma che valorizza le infrastrutture di ricerca del nostro Paese e favorisce la costruzione di relazioni scientifiche solide e durature. Iniziative come questa rafforzano l'impegno della Scuola Superiore Sant'Anna nella cooperazione scientifica con i Paesi africani e a sostegno dello sviluppo sostenibile del continente. Ne è un esempio il progetto speciale AfricaConnect, attraverso il quale la Scuola coordina e valorizza attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico sviluppate in stretta collaborazione con i partner africani" dichiara il Rettore della Scuola Sant’Anna Nicola Vitiello.

La cooperazione scientifica con la Scuola Sant’Anna nel campo delle tecnologie biorobotiche per la salute

Il personale di ricerca in visita dal Kenya presso la Scuola Sant’Anna avrà accesso ai laboratori, alle piattaforme sperimentali e alle competenze dell’infrastruttura BRIEF, per collaborare allo sviluppo e alla sperimentazione di sensori intelligenti per la salute, tecnologie biorobotiche per l'assistenza e la riabilitazione, dispositivi per la telemedicina e applicazioni dell'intelligenza artificiale in ambito biomedico. Tra i risultati attesi, figurano pubblicazioni congiunte, possibili brevetti, iniziative pubbliche di divulgazione e la nascita di nuovi progetti di ricerca internazionali.

"La collaborazione scientifica con il Kenya promuoverà lo sviluppo sostenibile di sensori intelligenti per la salute, tecnologie biorobotiche per l'assistenza e la riabilitazione, dispositivi per la telemedicina e applicazioni dell'intelligenza artificiale. Le infrastrutture di ricerca sono un programma fondamentale per mettere competenze di eccellenza a servizio della strategia del sistema Paese, promuovendo la mobilità interazionale di personale con elevata qualificazione in aree con considerevole impatto scientifico e sociale" dichiara Calogero Oddo, docente di bioingegneria della Scuola Sant’Anna e responsabile scientifico dell’iniziativa.

Fonte: Ufficio Stampa Scuola Superiore Sant’Anna

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