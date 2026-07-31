Scontro tra auto e moto sull'A11 tra Lucca e Pisa Nord, muore una 27enne

Una donna di 27 anni è morta a seguito di un gravissimo incidente avvenuto stanotte prima delle 4 sulla A11 tra Lucca e Pisa Nord tra il km 75 e 76 direzione Pisa. La donna, di origine straniera e residente a Montecatini Terme, era a bordo di una moto che si sarebbe scontrata, per motivi ancora da chiarire, con un'auto. A bordo della moto c'era anche un uomo del 1973 che è stato portato a Cisanello in codice rosso per gravi traumi al corpo. Nell'auto erano invece presenti due persone, un uomo di 28 anni e una donna di 22, che non hanno riportato gravi ferite e hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti la polizia, i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco.

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