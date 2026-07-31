Scuolabus Parco Robinson, Oliveri: "Non serve un sindaco Pinocchio"

Egregio Sindaco Roberto Giannoni, mi permetto di dire qualcosa riguardo alle affermazioni da lei dette durante il Consiglio Comunale del 29 luglio 2026, in merito al servizio scuolabus al Parco Robinson. Ritengo che sia fondamentale mantenere la trasparenza e la correttezza nell'informazione, soprattutto quando si parla di questioni così delicate che riguardano i nostri cittadini, in particolare i bambini.

Durante il suo intervento, ha affermato "Scusa Matteo, vorrei fare una precisazione. Io, dato che mi sono sempre interessato ai centri estivi, posso dire che il servizio scuolabus al Parco Robinson era utilizzato esclusivamente per la manovra, e i bambini si recavano alla riserva di Montefalconi. È fondamentale informarsi correttamente, piuttosto che fidarsi delle foto altrui."

Tuttavia, ci sono diverse testimonianze di mamme preoccupate che indicano una situazione differente: i bambini sono stati portati al parco Robinson nonostante la presenza di giochi rotti e in condizioni di sicurezza discutibili. Le dichiarazioni del Consigliere Asma, supportate da documentazione fotografica e dalla sua presenza sul posto, meritano rispetto e serietà.

Le chiedo di riconoscere i possibili errori commessi in queste affermazioni e di non accusare ingiustamente chi cerca di portare luci su problematiche reali. L'umiltà nel riconoscere le proprie responsabilità è una qualità fondamentale per chi ricopre un ruolo di leadership.

Pertanto, in vista del prossimo Consiglio Comunale, la invito a porgere le sue scuse sinceramente a tutti i cittadini riguardo alle affermazioni dette nel suddetto incontro. Questo gesto non solo ripristinerà la fiducia dei cittadini nell'istituzione che rappresenta, ma contribuirà anche a promuovere un clima di maggiore collaborazione e rispetto tra tutte le parti coinvolte.

I cittadini non meritano un Sindaco Pinocchio.

Enzo Oliveri Capogruppo del Gruppo Consiliare “ASMA Next”

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