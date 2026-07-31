Si finge un carabiniere e truffa un'anziana, denunciato in Versilia

Cronaca Forte dei Marmi
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Un 25enne della provincia di Napoli è stato denunciato a Forte dei Marmi per una truffa a un'anziana di La Spezia. Il giovane è stato fermato su un'auto a noleggio, nella quale aveva 3000 euro in contanti e diversi oggetti in oro.

Le indagini hanno permesso di capire che il 25enne si era finto un carabiniere per raggirare una 91enne. La refurtiva e il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale.

Nel medesimo contesto, è stato deferito in stato di libertà un uomo di 43 anni, residente a Pisa, per i reati di ricettazione, falsità materiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L’uomo era stato controllato a bordo di un ciclomotore Piaggio Ape, la cui targa è risultata contraffatta e il numero di telaio abraso. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto attrezzi atti allo scasso e torce. Sia il veicolo che il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.

 

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