Tesserini venatori, le modalità di ritiro in Comune a Empoli

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A partire da martedì 11 agosto 2026 sarà possibile ritirare i nuovi tesserini venatori. Gli interessati dovranno recarsi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Empoli, in via Giuseppe del Papa, 41.

La consegna è in programma nei seguenti orari e giorni: da martedì 11 a giovedì 20 agosto 2026, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.

Da lunedì 24 agosto 2026 in orario di apertura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, in via Giuseppe del Papa, 41, ovvero, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 8 alle 18.30 e sabato dalle 8.30 alle 12.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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