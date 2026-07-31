C'è la data per l'inaugurazione della nuova via Palazzuolo

Via Palazzuolo, una delle viabilità più frequentate di Tavarnelle, si fa più bella e sicura. E’ giunto in dirittura di arrivo l’investimento messo in campo dal Comune di Barberino Tavarnelle per migliorare la sicurezza stradale e il decoro della strada comunale che collega Tavarnelle ad alcune delle aree più decentrate come Noce Bonazza. L’intervento, che ha richiesto una risorsa tratta dal bilancio comunale pari a circa 350mila euro, ha risposto all’esigenza di attuare una complessa riqualificazione di via Palazzuolo, nel centro abitato del paese. L’intervento ha compreso infatti il risanamento del manto stradale, la realizzazione dei sottoservizi e la creazione ex novo del marciapiedi. Il sindaco David Baroncelli ha già fissato la data di inaugurazione e la conseguente riapertura della strada, in programma sabato 8 agosto alle ore 9.

“Quest’opera, attesa da tempo dalla comunità, riveste un’importanza strategica - dichiara il sindaco David Baroncelli – la priorità è quella di potenziare la sicurezza di quest’area abbiamo migliorato le condizioni di transitabilità con il rifacimento del piano viario e la risistemazione della viabilità carrabile”. “Ma non è tutto – continua - abbiamo pensato anche alla sicurezza dei pedoni e al potenziamento della mobilità sostenibile, aspetto che abbiamo curato con la realizzazione ex novo di un marciapiedi che consente un collegamento con via della Pace e il camminamento della località Noce, tra il centro del paese ed i percorsi esterni”. “La progettazione dell’investimento – conclude il primo cittadino - è scaturita dalla necessità di aumentare la fruizione e l’accesso pedonale del territorio”. I lavori sono stati eseguiti in tre fasi distinte per ridurre il più possibile i disagi ai cittadini. Al taglio del nastro, previsto l’8 agosto, interverrà anche don Razvan per la consueta benedizione dell’infrastruttura rinnovata. Alla fine del mese di agosto sarà poi asfaltato il tratto opposto di via Palazzuolo che dal bivio di via XXV Aprile si congiunge a via del Mulino.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa

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