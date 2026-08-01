Auto si scontrano e finiscono nel fosso, due feriti

Cronaca Pietrasanta
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I vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti coi colleghi di Pietrasanta sulla SS1 all'incrocio con via Spirito Santo a Pietrasanta per un incidente stradale, avvenuto nella mattinata del 1 agosto.

A seguito dell'impatto, entrambi i veicoli sono finiti nel fosso a margine della carreggiata. I due conducenti sono stati estratti dalle rispettive autovetture. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della posizione in equilibrio precario di uno dei veicoli, rendendo necessaria un'estricazione in sospensione mediante l'impiego della scala in dotazione.

Il ferito più grave è stato affidato al personale sanitario e trasportato all'ospedale Versilia in codice giallo. Presenti sul posto anche il personale sanitario del 118 e la Polizia Municipale.

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