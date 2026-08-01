Polizia locale salva bambino di 9 anni che si perde sulle Mura a Lucca

Cronaca Lucca
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Momenti di apprensione questa mattina sulle Mura urbane, dove un bambino inglese di 9 anni, in vacanza con la famiglia, si è involontariamente allontanato dai genitori perdendosi.

Il piccolo è stato notato da alcuni cittadini attenti che, accortisi della sua situazione di solitudine e potenziale pericolo, lo hanno prontamente preso in custodia temporanea. Avvistata nei paraggi una pattuglia della Polizia Locale di Lucca, i cittadini hanno immediatamente consegnato il bimbo agli agenti. Accompagnato presso la sede del Comando, la Centrale Operativa si è subito attivata diramando la segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 con i dati a disposizione e una fotografia del minore.

Nel frattempo, gli agenti si sono presi cura del piccolo: dopo avergli offerto uno snack e una bibita fresca per farlo sentire al sicuro, sono riusciti a rompere il ghiaccio e a tranquillizzarlo del tutto. Per farlo sorridere, gli hanno fatto indossare il tipico elmetto di gala e consegnato la paletta segnaletica, trasformando l'attesa in un momento di gioco e leggerezza.

Il veloce lavoro di squadra della Centrale Operativa – che ha passato al vaglio e contattato capillarmente numerose strutture ricettive del centro storico e punti di noleggio biciclette – ha dato i suoi frutti in breve tempo. I genitori sono stati rapidamente individuati e raggiunti da una pattuglia dei Carabinieri che li ha scortati direttamente al Comando per il ricongiungimento. L'episodio si è concluso tra commozione e sorrisi: prima di salutarsi, gli agenti hanno voluto donare al piccolo un regalo ricordo e scattare una foto tutti insieme con la famiglia che ha espresso gratitudine per veloce lieto fine a questa avventura lucchese imprevista.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

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