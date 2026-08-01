Bimbo inglese di 9 anni si perde sulle Mura di Lucca: ritrovato grazie alla polizia locale

Cronaca Lucca
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Il piccolo si era allontanato dalla famiglia durante una visita in città. Decisivo l'intervento di alcuni cittadini, della polizia locale e dei carabinieri

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi sulle Mura urbane di Lucca, dove un bambino inglese di 9 anni, in vacanza con la famiglia, si è allontanato involontariamente dai genitori, perdendosi nel centro storico.

Ad accorgersi della sua situazione sono stati alcuni cittadini, che hanno preso temporaneamente in custodia il piccolo e lo hanno affidato a una pattuglia della polizia locale in servizio nella zona. Gli agenti lo hanno accompagnato al comando, mentre la centrale operativa ha immediatamente attivato le ricerche, trasmettendo al Numero Unico di Emergenza 112 i dati disponibili e una fotografia del minore.

Durante l'attesa, il bambino è stato accudito dagli agenti, che gli hanno offerto uno snack e una bibita e hanno cercato di tranquillizzarlo coinvolgendolo in un momento di gioco con il tradizionale elmetto di gala e la paletta segnaletica.

Parallelamente, la centrale operativa ha contattato numerose strutture ricettive del centro storico e punti di noleggio biciclette, riuscendo in breve tempo a individuare i genitori. Una pattuglia dei carabinieri li ha quindi accompagnati al comando della polizia locale, dove la famiglia ha potuto riabbracciare il bambino.

L'episodio si è concluso con il lieto fine: prima dei saluti, gli agenti hanno consegnato al piccolo un ricordo della giornata e hanno scattato una fotografia insieme alla famiglia, che ha espresso la propria gratitudine per la rapidità e l'efficacia dell'intervento.

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