Bisteccata e cena sotto le stelle in programma a Montespertoli

Prosegue a Montespertoli il calendario di "Le Notti del Vino", la rassegna promossa dall'Associazione Nazionale Città del Vino che ha preso il via lo scorso 22 luglio in Piazza del Popolo. L'edizione 2026 si chiude con due appuntamenti attesi dalla comunità e dai visitatori: la tradizionale Bisteccata, in programma mercoledì 5 agosto in Piazza Machiavelli, e "Si cena sotto le stelle", la cena a base di trippa, lampredotto e altri sapori toscani in programma lunedì 10 agosto presso le "4 strade".

La Bisteccata – 5 agosto, Piazza Machiavelli, ore 20.00

Alla Bisteccata di quest'anno ci sarà anche il macellaio: sarà la persona a scegliere il proprio pezzo di carne e il peso, che verrà poi arrostito alla brace davanti agli occhi dei partecipanti. Vino e olio dalle aziende agricole del territorio di Montespertoli. Il menu propone antipasto super toscano, bistecca alla fiorentina, fagioli lessi e insalata mista, con coperto incluso.

L'iniziativa vede il coinvolgimento delle associazioni P.A. Croce d'Oro, Misericordia, Avis, Frates, Avo e Caritas, con il contributo di Unicoop Firenze. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'Emporio Solidale.

Si cena sotto le stelle – 10 agosto, "4 strade", dalle 19.30

Lunedì 10 agosto, presso le "4 strade", torna la cena en plein air dedicata a trippa, lampredotto e altri sapori della tradizione fiorentina. Saranno presenti i viticoltori Az. Agr. Montalbino, Tenuta Barbadoro, Fattoria Gigliola, Inagro e Az. Agr. Valleprima, mentre i punti ristoro proporranno le specialità de L'Artevino (trippa e insalatina del quinto quarto), Schiacciata Lab (porchetta), I Matterelli (tortelli al lampredotto), I'Licchio (trippa con formaggio) e Sapore Toscano (insalata di trippa con verdura). Naturalmente queste sono solo alcune delle specialità che potrete trovare in questa serata.

Per entrambi gli appuntamenti è consigliata la prenotazione.

La dichiarazione dell'assessore al commercio Paolo Vignozzi e dell'assessora alla cultura Annalisa Giotti: “Le Notti del Vino continuano anche in agosto”, dichiarano congiuntamente l'assessore al commercio Paolo Vignozzi e l'assessora alla cultura Annalisa Giotti. "Con la Bisteccata e la cena sotto le stelle chiudiamo un percorso che tiene insieme tradizione, convivialità e solidarietà: due serate pensate per stare insieme, sostenere le associazioni del territorio e valorizzare i nostri produttori e i nostri commercianti”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

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