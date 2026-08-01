Centri estivi al Parco Robinson, la risposta di Fanella: "La realtà è un'altra"

Valentina Fanella, assessore ai servizi educativi e scolastici a Santa Croce sull'Arno, ha risposto dopo le recenti proteste sulla qualità dei servizi educativi. Nei giorni scorsi Enzo Oliveri si era espresso in proposito. Di seguito la nota di Fanella.

Ci tengo a dirlo con chiarezza e con orgoglio: la qualità dei servizi educativi che questo Comune sostiene è sotto gli occhi di tutti.

Il lavoro che portiamo avanti per i nostri bambini e i nostri ragazzi è un punto di riferimento di cui andare fieri.

In quest’ottica si è svolta anche l’iniziativa dei Centri Estivi: una bellissima attività di escursione e orienteering nel bosco, coordinata e guidata da Massimiliano Petrolo dell’Ecoistituto delle Cerbaie, pensata per far vivere ai più piccoli la bellezza e l’avventura della natura, facendo loro scoprire i segreti del bosco e una zona meravigliosa che invito tutti a visitare.

Ricordo che il Parco Robinson si trova a ridosso della Riserva Naturale di Montefalcone, un immenso biotopo protetto che si estende per oltre 500 ettari, da cui partono più di 10 km di sentieri.

In questi giorni qualcuno prova a sminuire la qualità delle proposte educative, spostando l’attenzione sui giochi rotti e sugli interventi di manutenzione necessari al Parco Robinson, arrivando perfino a sostenere che le attività dei Centri Estivi si svolgessero solo nei primi 50 metri di bosco.

La realtà è un’altra: l’area giochi era semplicemente il nostro punto di ritrovo e di imbarco per gli autobus, all’inizio e alla fine del percorso. L’attività non era affatto programmata per sostare ai giochi, se non per il tempo strettamente necessario ad attendere il pullman. Il vero cuore dell’esperienza è stato vissuto nel bosco che si trova immediatamente sotto il parco.

Continueremo a investire e a sostenere con convinzione la crescita, la sicurezza e la formazione dei nostri giovani.

La qualità dei nostri servizi non si improvvisa: si costruisce giorno per giorno, sul campo.

E allora, davanti a chi guarda solo il dito che indica la luna, noi scegliamo di continuare a guardare – e a far scoprire ai nostri ragazzi – la bellezza della luna

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