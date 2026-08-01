È stato inaugurato il progetto di valorizzazione della cattedrale di Volterra

Venerdì 31 luglio è stato ufficialmente inaugurato il nuovo percorso di visita “Acqua, pietra e luce nel cuore sacro di Volterra”. Voluto dalla Parrocchia della Basilica Cattedrale e dalla Diocesi di Volterra, il progetto valorizza il complesso monumentale costituito dal Battistero, dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta e dal Campanile. Cittadini e visitatori potranno vivere una nuova esperienza che offre un'inedita lettura del cuore religioso della città, coniugando patrimonio storico-artistico, fede e innovazione.

Il momento di inaugurazione istituzionale si è tenuto alle ore 18.30 di venerdì 31 luglio, alla presenza del Vescovo, delle autorità religiose e civili e di Kalatà, l'impresa culturale che ha ideato il nuovo percorso di visita, ne ha curato la realizzazione e gestirà l'attività di visita all'interno dei tre beni. La presentazione è avvenuta nel corridoio del palazzo vescovile, riempito in ogni ordine, per poi introdurre i partecipanti alla visita guidata. Il percorso inaugurato conduce alla scoperta del complesso della Basilica Cattedrale attraverso un racconto che intreccia arte, storia e spiritualità. Nel Battistero, la narrazione digitale immersiva "Báptisma"- realizzata da NEO studio di progettazione leader in Italia nel settore dell'exhibition design, della museologia multimediale e della creazione di ambienti narrativi immersivi - trasforma lo spazio sacro in un dialogo tra passato e presente. Già documentato nel X secolo, di fronte alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, il Battistero si presenta come un austero edificio a pianta ottagonale, forma che nella simbologia medievale richiama il numero otto, numero della Resurrezione e del passaggio verso una dimensione spirituale superiore. Grazie alla nuova installazione, l'architettura romanica viene riletta attraverso una tecnologia contemporanea capace di valorizzarne la monumentalità e la storia millenaria. L'esperienza prosegue con la visita alla Cattedrale, dove la voce narrante dell'audioguida, disponibile in cinque lingue, accompagna il visitatore alla scoperta dell'architettura e delle sue opere. Infine, la salita al Campanile. Aperto per la prima volta al pubblico, questo itinerario conduce i visitatori, dotati di elmetto di sicurezza, a un punto di osservazione privilegiato da cui ammirare la città e il paesaggio circostante, dalle Alpi Apuane fino alla Corsica, anche grazie a speciali binocoli panoramici. L’iniziativa nasce dalla volontà della Parrocchia e della Diocesi di rendere questo patrimonio sempre più accessibile e condiviso, favorendone la conoscenza sia da parte dei visitatori sia della comunità locale. Particolare attenzione è stata riservata ai fedeli e ai cittadini del territorio: i residenti nei Comuni della Diocesi di Volterra potranno visitare gratuitamente Battistero, Cattedrale e Campanile previa prenotazione online. Un'agevolazione che testimonia la volontà della Diocesi di fare di questo progetto un'occasione di partecipazione e di riscoperta del proprio patrimonio ecclesiastico. L'ingresso è gratuito anche per i bambini fino a 5 anni (Battistero e Cattedrale). Sono inoltre previste tariffe famiglia e riduzioni per i giovani dai 6 ai 24 anni e per i possessori della Volterra Card; l'elenco completo delle gratuità e delle agevolazioni è consultabile online. Il Campanile è accessibile a partire dai 6 anni di età. Le visite si svolgono in fasce orarie a numero limitato ed è consigliata la prenotazione. Tariffe, orari, modalità di prenotazione e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.kalata.it, nella sezione dedicata all’esperienza “Volterra – Battistero, Cattedrale e Campanile”. Maggiori informazioni, modalità di prenotazione e ticket sono disponibili sul sito www.kalata.it

Fonte: Ufficio Stampa

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