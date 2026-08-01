Arrivano le e-bike per i carabinieri a Firenze

Da oggi, a Firenze, hanno inizio i servizi di pattuglia in bicicletta dell’Arma dei Carabinieri, che si svolgeranno nell’ambito dei quotidiani servizi preventivi, di contrasto alla criminalità e di controllo del territorio. Su iniziativa del Comando Generale dell’Arma, l’impiego di questi dispositivi nelle principali Città a vocazione turistica, garantirà rapidità degli spostamenti e agilità dei movimenti, nelle aree di maggior afflusso di persone, quali zone pedonali e aree verdi, assicurando maggiore prossimità e sicurezza a turisti e cittadini, in una cornice di minor impatto ambientale.
Fonte: Carabinieri Firenze
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