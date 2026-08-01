Incidente sull'A1 vicino Arezzo, traffico in tilt

Un incidente tra camion e tre auto è avvenuto tra Valdarno e Monte San Savino, vicino Arezzo, in A1 direzione Roma. Sono quattro per ora i chilometri di coda ma il traffico è in aumento, lo scontro è avvenuto al km 366. Si viaggia su una sola corsia.

L'incidente è risolto, i chilometri di coda rimangono anche se sono in diminuzione, i fatti sono avvenuti alle prime ore di oggi, 1 agosto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Per chi viaggia verso Roma, si consiglia di uscire ad Arezzo e rientrare in autostrada a Monte San Savino. Per le lunghe percorrenze e per chi è diretto a Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, prendere l'autopalio, uscire a Siena e poi andare a Valdichiana.

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