Infortunio sul lavoro a Larderello: operaio ferito da un pancale di pannelli fotovoltaici

Cronaca LArderello
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Il 35enne è stato colpito durante la movimentazione della merce all'interno di un'azienda. In corso gli accertamenti sulla dinamica

Un operaio di 35 anni, di origini straniere, è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda che opera nel settore dei pannelli fotovoltaici a Larderello, nel comune di Pomarance.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato colpito da un pancale contenente pannelli fotovoltaici, precipitato durante le operazioni di movimentazione della merce per cause ancora in corso di accertamento. Nell'incidente avrebbe riportato la sospetta frattura di una spalla.

Il lavoratore, regolarmente assunto, è stato soccorso e trasferito in elisoccorso all'ospedale di Siena, dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti.

Sulla dinamica dell'infortunio sono in corso le verifiche dei tecnici della Medicina del lavoro dell'Asl Toscana Nord Ovest, intervenuti insieme ai carabinieri, che stanno ricostruendo le cause dell'accaduto.

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