'La rinascita di Pinocchio', a Collodi il Ministro Mazzi e Beatrice Venezi

Si è tenuta venerdì 31 luglio nel complesso del Parco di Pinocchio a Collodi, nello Storico Giardino Garzoni, la serata dal titolo La rinascita di Pinocchio, uno spettacolo-concerto del Maestro Alessandro Quarta, violino solista, con Giuseppe Magagnino al pianoforte e I Solisti Filarmonici Italiani.

Presenti tra gli ospiti alla serata: Gianmarco Mazzi, Ministro del Turismo; la vice presidente della Provincia di Pistoia Lisa Amidei; il Sindaco di Pescia Riccardo Franchi con Claudia Massi, Assessore alla Cultura e al Turismo; il Sindaco di Montecatini Terme Claudio del Rosso; l’Assessore alla cultura di Colle Val d’Elsa Daniele Tozzi; Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Vieusseux, e Beatrice Venezi, direttore d’orchestra.

L'evento, promosso dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi con il presidente Giordano Bruno Guerri, da Collodi Edutainment con il presidente Elia Mirani e dal proprietario dello Storico Giardino Garzoni Fabrizio Bertola, si è posto come momento celebrativo del rilancio del Parco di Pinocchio a Collodi, inserendosi nel calendario di iniziative del biennio 2026/27, che celebra il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini e il settantesimo anniversario del Parco.

I due anniversari non rappresentano soltanto l’occasione per un ricco programma di celebrazioni, ma segnano anche l’avvio di una nuova stagione per il complesso collodiano, all’insegna di una rinnovata ambizione culturale e turistica. Un progetto che punta a rafforzare l’identità dello storico borgo di Collodi come destinazione culturale legata all’immaginario di Pinocchio e oltre: un grande cantiere culturale contemporaneo in cui tutela, ricerca e nuove forme di fruizione dialogano attorno al personaggio del burattino conosciuto e amato in tutto il mondo.

Fonte: Ufficio Stampa

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