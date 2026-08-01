Manutenzioni a Montespertoli, il bilancio dei lavori tra giugno e luglio

Si chiude un bimestre di lavoro intenso per la squadra manutenzioni del Comune di Montespertoli, impegnata quotidianamente su strade, scuole, verde pubblico, edifici comunali e supporto agli eventi cittadini. Un'attività diffusa su tutto il territorio, dal capoluogo alle frazioni.

Numerosi gli interventi sulla viabilità: risanamenti del piano viabile e rifacimento fossette in via Tresanti, via Voltiggiano, via Paterno, via Gricciano, via Montelupo e via Cellole, con ripristino delle buche tramite bitume a freddo. In via Nebbiano è stata messa in sicurezza e riparata una buca pericolosa al centro della carreggiata, mentre in via Polvereto è proseguita per diversi giorni la sostituzione di una canaletta di scolo. Interventi puntuali hanno riguardato anche via Cigheri e piazzale Lotti (buca su marciapiede, caditoia e parapedonale), la sboccatura delle chiaviche in via Montegufoni e il ripristino della segnaletica verticale a Montagnana, in via Virginio Nuova, via Volterrana Nord e via Romita. Costanti anche gli sfalci dei cigli stradali su via Polvereto, via San Vincenzo, via Poggio Capponi, via Leccia, via San Piero in Mercato, via Lucardese e nelle zone di Forcile e Lucardo.

Interventi di manutenzione hanno interessato le scuole Machiavelli, Don Milani, Fucini, Rodari e Montalcini: riparazione degli split di condizionamento e pulizia dei filtri fancoil, sostituzione di vetri, riparazione della recinzione e dei bagni, controllo di impianti elettrici e lampade di emergenza, ripristino degli autobloccanti del marciapiede esterno alla scuola d’infanzia di Montagnana, oltre alla realizzazione di nuovi arredi esterni per il polo 0-6.

In piazza Caduti nei Lager sono stati riparati alcuni giochi per bambini danneggiati ed è stato rimosso un ramo pericolante. Lungo la strada di accesso alla zona sportiva sul Virginio sono stati eseguiti spalcatura delle alberature con cestello e sfalcio della vegetazione. Sono stati inoltre curati il rimontaggio dei parapedonali al pozzo di piazza Machiavelli.

“In due mesi la nostra squadra delle manutenzioni ha portato avanti decine di interventi in ogni angolo del territorio comunale, dalle strade alle scuole, dal verde pubblico agli edifici comunali”, dichiara Marco Pierini, l'Assessore ai Lavori Pubblici. “È un lavoro quotidiano che spesso passa inosservato, ma che fa la differenza per la vita di chi vive e frequenta Montespertoli ogni giorno. Un ringraziamento va a tutta la squadra, che ha garantito continuità di servizio anche durante la stagione estiva”.

Fonte: Comune di Montespertoli

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