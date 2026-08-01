Lorenzo Rosi torna a giocare all'Abc

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Dopo le conferme, è tempo dei ritorni a casa. Un’esperienza fuori, una stagione vissuta da avversario tra le fila della Virtus Certaldo, ma adesso Lorenzo Rosi si appresta a vestire di nuovo la maglia dell’Abc Solettificio Manetti. Il settimo tassello del nuovo corso targato Alberto Tonfoni è dunque all’insegna della castellanità.

“L’Abc rappresenta la società in cui sono cestisticamente nato e cresciuto – racconta Lorenzo -, e sono felice di tornare in gialloblu. Ho voluto provare un’esperienza fuori e adesso torno con entusiasmo, pronto a mettermi a disposizione del gruppo per una stagione che sono sicuro saprà regalarci tante soddisfazioni”.
Soddisfazione anche da parte della società per aver riportato a casa un prospetto del vivaio gialloblu, come spiega il direttore sportivo Daniele Lazzeretti:

“Riportiamo al PalaBetti un giovane nato e cresciuto in maglia Abc, che torna a Castello dopo una stagione che sicuramente ha contribuito al suo percorso di crescita, sia tecnico che umano. Nel prossimo campionato sarà chiamato a dare un contributo ancor più importante alla causa castellana, forte proprio delle esperienze maturate nelle ultime stagioni. Felici di riavere Lorenzo insieme a noi”.

LA CARRIERA

Guardia classe ’06, in maglia Abc muove i primi passi svolgendo tutto il percorso nel minibasket e nel settore giovanile fino all’esordio in prima squadra. Dalla stagione 2021/2022 entra in pianta stabile nella rosa della C Gold, cui seguono le due stagioni in B Interregionale, preludio alla decisione di provare un’esperienza fuori sponda Virtus Certaldo. Fino ad oggi, e al ritorno a casa.

 

Fonte: Abc - Ufficio stampa

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