Marlia, vasto incendio in una cartiera. Il sindaco: "Chiudete le finestre"

Le fiamme hanno avvolto una cartiera in via del Fanuccio, a Marlia (Capannori), in provincia di Lucca. L'incendio, molto vasto, è scoppiato nella tarda serata del 31 luglio poco prima della mezzanotte, è rimasta colpita la cartiera ICP, per la precisione un capannone dell'azienda. Sono subito corsi sul posto i vigili del fuoco lucchesi con rinforzi da altri distaccamento.

Le operazione di spegnimento sono andate avanti tutta la notte, si è lavorato per evitare che le fiamme prendessero anche altre aree. Non risultano feriti o persone intossicate, ci sono danni a strutture ma ancora da valutare, non sono note le cause del rogo.

Giordano Del Chiaro, sindaco di Capannori, ha scritto. "L’incendio ha interessato il capannone produzione dell’azienda ed è ancora in corso, ma contenuto dalle diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che ringrazio, prontamente intervenuti sul posto. Nessuna persona coinvolta nell’incendio. In via cautelativa ed in attesa di ulteriori indicazioni da Arpat e Asl, si consiglia ancora di tenere chiuse le finestre entro una fascia di 500 metri dall’azienda e ove si sente odore di fumo (che ha raggiunto anche aree più distanti e paesi limitrofi)".

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