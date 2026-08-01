Metanizzazione di Collegonzi, assemblea pubblica a Spicchio

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Lunedì 3 agosto alle 18, Daniele Vanni, sindaco di Vinci, si ritroverà con la cittadinanza alla Casa del Popolo di Spicchio, in Via Limitese, per un’assemblea con lo scopo di aggiornare i residenti sulla situazione dei lavori di metanizzazione che stanno interessando Collegonzi.

L’assemblea sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione e per conoscere gli interventi previsti per diminuire il disagio dovuto alla chiusura della strada.

I lavori di estensione della rete gas metano nel Comune di Vinci sono stati avviati da Toscana Energia alla fine di giugno, per complessivi 1.900 metri di nuova condotta relativi al primo lotto dell’intervento in Via di Collegonzi. La conclusione dei lavori del primo lotto è prevista entro la fine dell’anno.

La nuova rete sarà realizzata secondo gli standard tecnologici più avanzati e sarà completamente digitalizzata, con sistemi di monitoraggio continuo che garantiranno un servizio ancora più sicuro, efficiente e sostenibile. La digitalizzazione consentirà inoltre di intervenire da remoto sulla rete e sugli impianti, raccogliere e analizzare i dati operativi e ottimizzare i programmi di manutenzione predittiva.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

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