Muore dopo una gara di pesca sportiva a San Miniato

Cronaca San Miniato
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Una persona di 43 anni è deceduta a San Miniato, nella frazione di Catena, dopo una gara di pesca sportiva, le prime ricostruzioni parlano di un malore. Venerdì 31 luglio verso le 20 i soccorsi sono arrivati in via Guerrazzi per un uomo di quarantatré anni residente a Terricciola, ma originario della Sicilia: nonostante l'intervento dei sanitari inviati dal 118, l'uomo non ce l'ha fatta.

Il 43enne aveva appena finito una gara di pesca sportiva. Era assieme alla moglie quando avrebbe accusato un malore. Sul posto sono arrivate la Misericordia di San Miniato Basso e un'automedica del 118, oltre ai carabinieri. La situazione è parsa difficile fin da subito, i soccorsi hanno provato a rianimare l'uomo che però è venuto a mancare.

 

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